Cinco tips para proteger tu dinero ante la volatilidad del dólar

Los años preelectorales suelen traer consigo un clima de incertidumbre en los mercados, marcado por el comportamiento del tipo de cambio y la inflación. En la última elección, el dólar escaló a S/ 4.13, lo que encareció productos importados como gasolina, harina y maíz, afectando directamente la canasta familiar.

Ante este panorama, es clave tomar decisiones financieras informadas. “Aunque los fundamentos económicos del Perú siguen siendo sólidos y el dólar se mantiene en su nivel más bajo en cinco años, la volatilidad electoral puede generar alzas repentinas que afecten ahorros y deudas“, explica Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“Por eso, es importante adoptar estrategias que preserven el valor de nuestro dinero y reduzcan los riesgos a su mínima expresión”, añade.

Para enfrentar este contexto, el especialista comparte recomendaciones prácticas que pueden ayudar a proteger el presupuesto familiar y optimizar las decisiones de ahorro e inversión frente a este panorama preelectoral:

Optar por depósitos a plazo fijo: aseguran que el monto invertido y los intereses se mantengan estables durante un periodo determinado, evitando pérdidas por variaciones del mercado. Es recomendable comparar tasas entre diferentes entidades y evaluar si conviene hacerlo en soles o dólares, según el perfil y objetivos del ahorrista. Aprovechar el tipo de cambio actual para ahorrar en dólares: con la moneda estadounidense en su nivel más bajo en cinco años, es una oportunidad para quienes planean viajes, compras de bienes duraderos o inversiones internacionales. Comprar de manera gradual ayuda a promediar el costo y reducir el riesgo de cambios bruscos. Realizar compras anticipadas de productos de uso cotidiano: adquirir con anticipación artículos de consumo frecuente y del hogar protege el presupuesto ante posibles alzas de precios previas a las elecciones. Es útil enfocarse en bienes no perecibles o de alta rotación, como alimentos enlatados, artículos de limpieza o repuestos necesarios. Mantener un fondo de emergencia: destinar entre el 10% y 20% del sueldo mensual a un ahorro exclusivo para imprevistos como problemas de salud, pérdida de empleo o reparaciones urgentes. Este fondo debe mantenerse líquido y accesible, preferiblemente en una cuenta separada que no se utilice para gastos habituales. Evitar endeudarse en fechas cercanas a las elecciones: planificar compras importantes o inversiones a inicios de año permite eludir el impacto de alzas del dólar o de las tasas de interés, lo cual es un efecto propio de los periodos preelectorales.

“El año anterior a las elecciones no necesariamente implica pérdidas para las familias, pero sí demanda mayor disciplina financiera. Anticiparse, diversificar el ahorro y mantener un perfil conservador en las inversiones son acciones clave para atravesar este periodo sin comprometer la estabilidad económica”, concluye Acosta.