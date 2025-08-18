Cinco tips para proteger tu dinero ante la volatilidad del dólar

Dólar. (Foto: Difusión)
Dólar.
Los años preelectorales suelen traer consigo un clima de incertidumbre en los mercados, marcado por el comportamiento del tipo de cambio y la . En la última elección, el dólar escaló a S/ 4.13, lo que encareció productos importados como gasolina, harina y maíz, afectando directamente la

Ante este panorama, es clave tomar decisiones financieras informadas. “Aunque los fundamentos económicos del Perú siguen siendo sólidos y el dólar se mantiene en su nivel más bajo en cinco años, la volatilidad electoral puede generar alzas repentinas que afecten y deudas“, explica Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“Por eso, es importante adoptar estrategias que preserven el valor de nuestro dinero y reduzcan los riesgos a su mínima expresión”, añade.

Para enfrentar este contexto, el especialista comparte recomendaciones prácticas que pueden ayudar a proteger el familiar y optimizar las decisiones de ahorro e inversión frente a este panorama preelectoral:

  1. Optar por depósitos a plazo fijo: aseguran que el monto invertido y los intereses se mantengan estables durante un periodo determinado, evitando pérdidas por variaciones del mercado. Es recomendable comparar tasas entre diferentes entidades y evaluar si conviene hacerlo en soles o dólares, según el perfil y objetivos del ahorrista.
  2. Aprovechar el tipo de cambio actual para ahorrar en dólares: con la moneda estadounidense en su nivel más bajo en cinco años, es una oportunidad para quienes planean viajes, compras de bienes duraderos o inversiones internacionales. Comprar de manera gradual ayuda a promediar el costo y reducir el riesgo de cambios bruscos.
  3. Realizar compras anticipadas de productos de uso cotidiano: adquirir con anticipación artículos de consumo frecuente y del hogar protege el presupuesto ante posibles alzas de precios previas a las elecciones. Es útil enfocarse en bienes no perecibles o de alta rotación, como alimentos enlatados, artículos de limpieza o repuestos necesarios.
  4. Mantener un fondo de emergencia: destinar entre el 10% y 20% del sueldo mensual a un ahorro exclusivo para imprevistos como problemas de salud, pérdida de empleo o reparaciones urgentes. Este fondo debe mantenerse líquido y accesible, preferiblemente en una cuenta separada que no se utilice para gastos habituales.
  5. Evitar endeudarse en fechas cercanas a las elecciones: planificar compras importantes o inversiones a inicios de año permite eludir el impacto de alzas del dólar o de las tasas de interés, lo cual es un efecto propio de los periodos preelectorales.

“El año anterior a las elecciones no necesariamente implica pérdidas para las familias, pero sí demanda mayor disciplina financiera. Anticiparse, diversificar el ahorro y mantener un perfil conservador en las inversiones son acciones clave para atravesar este periodo sin comprometer la estabilidad económica”, concluye Acosta.

