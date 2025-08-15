La independencia financiera se presenta cuando una persona acumula tal cantidad de recursos (dinero o activos) que puede vivir de sus frutos, sin necesidad de depender de un salario mensual, esto que parece una lujosa aspiración de algunos, debe ser un objetivo de todos, ya que llegará el día en el que no vamos a poder trabajar, aunque lo queramos, nos será imposible por la edad, salud, baja empleabilidad, etc.

“Para llegar a esa independencia financiera, el punto de inicio es el ahorro, que luego permite la inversión en activos como inmuebles, depósitos remunerados, negocios, fondos de inversión, seguros con retorno, títulos valores como los bonos, certificados de depósitos, etc., estos activos donde se invierten, con el tiempo generan intereses, utilidades, plusvalía al venderlos, etc” dijo.

Indicó que un consejo útil para alguien que empieza a ahorrar y pueda alcanzar su independencia financiera es que identifique su sesgo financiero que predomina en él y lo trabaje. El sesgo financiero es una distorsión en el procesamiento de la información, que influye en la toma de decisiones sobre el dinero.

Por ello, el directivo brindó siete consejos útiles para empezar ahorrar con disciplina y lograr la independencia financiera: