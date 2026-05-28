Vista del Capitolio desde lo alto del Monumento a Washington en una imagen de archivo. Foto: EFE/Brendan McDermid
Vista del Capitolio desde lo alto del Monumento a Washington en una imagen de archivo. Foto: EFE/Brendan McDermid
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Redacción Gestión
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La Casa Blanca publicó en X una serie de videos cortos en los que juegan con una supuesta gran revelación para esta noche.

El contenido tiene un tinte misterioso, y en una de las publicaciones, se observa a una silueta corriendo en medio de la noche —sobre lo que parece un arenal— mientras es perseguida por algunas sirenas policiales. Dicha sombra emite sonidos que parecen ser quejidos por la exigencia física, y al final del clip, aparece el nombre del presidente Donald Trump a la par de un ruido indescriptible.

“¿Están escuchando?“, reza el post en la red social. Además, la Casa Blanca compartió otro clip en el que se ve una nave alumbrando un campo, en el cual hay un agroglifo que dice ”Cargando". En una de las letras hay dos puntos parecidos a lenguas de fuego.

Imágenes probablemente derivadas de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de los EE. UU. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024. (Foto: AARO)
Imágenes probablemente derivadas de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de los EE. UU. Un usuario subió este video a una red clasificada en junio de 2024. (Foto: AARO)
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La residencia presidencial de Donald Trump subió una foto en la que salen personas enmarrocadas, la cual está compuesta por un juego de frases capciosas.

“No miras en la esquina inferior derecha (de la foto). No mires el pie de foto. No mires a los aliens del Gobierno”, indica la publicación.

Finalmente, la Casa Blanca publicó un video titulado “Ellos caminan entre nosotros”, en el que se ve a una persona corriendo al lado de una reja y luego es abducida por un platillo volador, para que segundos después sea arrojada al otro lado del cerco.

Miles de usuarios han reaccionado a los posts de la Casa Blanca, y entre las principales teorías, están que se trata de

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Cabe añadir que ; mas vale precisar que estos validen la mera existencia de vida extraterrestre —tema ya reconocido por las agencias federales—.

“Los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados“, aclararon desde el Departamento de Guerra.

Con información de DW y Casa Blanca.

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