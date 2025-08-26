El martes 26 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en una semana en que la atención de los mercados estará centrada en un dato de inflación en Estados Unidos que podría reafirmar las expectativas de una baja de tasas de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.532. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.536 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.98% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.520 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.517 a la compra y S/ 3.531 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el día anterior, en medio de un avance global del dólar, en una semana en que la atención de los mercados estará centrada en un dato de inflación en Estados Unidos que podría reafirmar las expectativas de una baja de tasas de la Reserva Federal.

El dólar subió, recuperándose de una fuerte caída la semana pasada tras las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que fortaleció las expectativas de un recorte de tasas de interés en septiembre.

Powell apuntó el viernes a un posible recorte del costo del crédito en la reunión de septiembre de la Fed, afirmando que los riesgos para el mercado laboral están aumentando, pero que la inflación sigue siendo una amenaza y no hay una decisión grabada en piedra.