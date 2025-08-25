Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El lunes 25 de agosto el cerró el día con un descenso, después del discurso del presidente de la Reserva Federal, , en el que abrió la puerta a un recorte de tasas del banco central en septiembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.514. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.520 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.41% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales el dólar se compra a S/ 3.510 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.518 a la compra y S/ 3.526 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los principales mercados de América Latina subieron el viernes pasado, después del discurso del presidente de la Reserva Federal, , en el que abrió la puerta a un recorte de tasas del banco central en septiembre.

En sus comentarios en el simposio de Jackson Hole, Powell apuntó a la posible baja de tasas en la reunión de mediados de septiembre, pero no llegó a comprometerse, al moverse por una delgada línea reconociendo crecientes riesgos para el mercado laboral, pero también que persisten los riesgos de una mayor inflación.

“La estabilidad de la tasa de desempleo y de otras medidas del mercado laboral nos permite proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura monetaria. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un ajuste”, dijo Powell.

