El lunes 25 de agosto el dólar en Perú cerró el día con un descenso, después del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que abrió la puerta a un recorte de tasas del banco central en septiembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.514. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.520 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.41% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.510 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.518 a la compra y S/ 3.526 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los principales mercados de América Latina subieron el viernes pasado, después del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que abrió la puerta a un recorte de tasas del banco central en septiembre.

En sus comentarios en el simposio de Jackson Hole, Powell apuntó a la posible baja de tasas en la reunión de mediados de septiembre, pero no llegó a comprometerse, al moverse por una delgada línea reconociendo crecientes riesgos para el mercado laboral, pero también que persisten los riesgos de una mayor inflación.

“La estabilidad de la tasa de desempleo y de otras medidas del mercado laboral nos permite proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura monetaria. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un ajuste”, dijo Powell.