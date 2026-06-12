Los puertos concesionados supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) acumularon inversiones ejecutadas por US$ 2,376 millones al cierre de abril de 2026.

Así lo informó esa entidad, que refirió que ese monto ejecutado por los operadores de terminales portuarios es equivalente al 57 % del importe referencial de las inversiones previstas en los contratos de concesión, cuyo monto asciende a US$4,167 millones.

Estas inversiones -indicó Ositrán- han permitido ampliar la infraestructura portuaria, incorporar equipamiento de última generación y fortalecer la capacidad logística del país.

Terminales con mayor ejecución

Entre los terminales con mayores niveles de ejecución destacan el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao, que alcanzó el 100 % de ejecución de sus inversiones comprometidas.

Se incluye también al Nuevo Terminal de Contenedores del Callao- Zona Sur, con 99% de ejecución; y el Terminal Portuario de Paita, con 94%. Asimismo, continúan ejecutándose inversiones en otros terminales estratégicos bajo supervisión de Ositrán.

La modernización del Muelle norte del puerto del Callao costará un total de US$ 1,200 millones. (Imagen: Andina)

Las inversiones realizadas -anotó el regulador- han permitido la construcción de más de 4 kilómetros de nuevos muelles, así como la incorporación de 18 grúas pórtico de muelle, 58 grúas de patio y 13 grúas móviles.

Además han permitido también la construcción de almacenes, silos, patios de contenedores, sistemas de transporte de carga y diversos equipos especializados que contribuyen a incrementar la eficiencia de las operaciones portuarias.

Supervisión actual

Actualmente, Ositrán indicó que supervisa la ejecución de nuevas inversiones en cinco terminales portuarios del país.

Solo en lo que va de 2026, las obras en marcha representan inversiones estimadas por más de US$ 6.5 millones, destinadas a ampliar capacidad operativa, optimizar procesos logísticos y mejorar los servicios brindados a los usuarios.

Destacó que la modernización de la infraestructura portuaria ha contribuido al crecimiento sostenido de la actividad portuaria nacional.

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Durante 2025, refiere, los terminales concesionados movilizaron más de 65 millones de toneladas de carga, alcanzando un récord histórico por tercer año consecutivo.

Asimismo, el movimiento de contenedores superó los 3.8 millones de TEU, consolidando el papel de los puertos concesionados como plataformas fundamentales para el comercio exterior y la competitividad del país.

Remarco que el incremento de la oferta de infraestructura y equipamiento de las concesiones portuarias fortalece la capacidad de prestación de servicios portuarios y eleva la calidad de dicha prestación, coadyuvando a la competitividad de esos terminales.