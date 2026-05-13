Los terminales de uso público del Sistema Portuario Nacional movilizaron 17.6 millones de toneladas métricas de carga en el primer trimestre de este 2026, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). De este modo, el volumen significa un crecimiento de 4.1% respecto al mismo periodo del 2025.

En detalle, el mayor incremento se registró en la carga rodante, con un crecimiento de 62.9%. Asimismo, destacaron la carga fraccionada que aumentó 10.9%; los minerales a granel con 9.3%; la carga en contenedores con 4.1%; y el granel sólido, con 0.1%.

Dentro de los terminales de uso público, resaltaron el terminal portuario del Callao; terminal portuario de Paita; terminal portuario de Matarani; terminal portuario General San Martín - Paracas, entre otros.

“Este desempeño está asociado a las mejoras en infraestructura y al fortalecimiento de la capacidad operativa de los terminales portuarios, factores que han permitido responder a una mayor demanda y optimizar el flujo y traslado de mercancías”, señaló la entidad.

Inversiones en puertos en Perú

El 2025, la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, indicó que su sector, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), impulsaba una cartera de nuevos proyectos para la modernización de terminales portuarios en Áncash, Loreto y Ucayali, con inversiones cercanas a los US$ 1,000 millones.

En aquel entonces, la funcionaria del Estado indicó que este año se preveía la adjudicación del Terminal Portuario Internacional de Chimbote, así como los nuevos terminales portuarios de Loreto, en Saramiriza e Iquitos; y para el 2027, se proyectaba la adjudicación del nuevo Terminal Portuario de Ucayali.

Hace unos días, Proinversión anunció que este mes presentará la declaratoria de interés del Terminal Portuario Internacional de Chimbote.

El proyecto contempla un monto de inversión cercano a los US$ 300 millones e incluye la modernización integral del muelle actual, la construcción de un muelle especializado para contenedores, modernas grúas pórtico y nuevos patios de almacenamiento .