Más de 10,000 militares junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión, destinada a ejecutar el bloqueo marítimo. Foto: EFE/ Divyakant Solanki
Más de 10,000 militares junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión, destinada a ejecutar el bloqueo marítimo. Foto: EFE/ Divyakant Solanki
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Redacción Gestión
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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes de que ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes en el estrecho Ormuz durante las primeras 24 horas de la operación.

Detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10,000 efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región para impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.

en el marco de la operación en curso en aguas del golfo Pérsico y el golfo de Omán.

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Las autoridades indicaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.

Más de 10,000 militares junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión, destinada a ejecutar el bloqueo marítimo. Foto: EFE/ Tasnim News
Más de 10,000 militares junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión, destinada a ejecutar el bloqueo marítimo. Foto: EFE/ Tasnim News

La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos los ubicados en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

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No obstante, pese a la operación, el Centcom señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a o desde puertos no iraníes.

Elaborado con información de EFE

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