Irán y Estados Unidos concluyeron la primera fase de sus negociaciones directas en Islamabad con señales de “optimismo”, tras intercambiar las primeras actas de acuerdo, según fuentes diplomáticas.

De acuerdo con fuentes iraníes, ambas delegaciones finalizaron esta etapa inicial de conversaciones con una valoración positiva sobre los avances alcanzados.

“La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones”, señaló una fuente bajo condición de anonimato.

El diálogo se desarrolló durante varias horas, con pausas para actividades religiosas y una cena de trabajo entre los equipos negociadores. Las conversaciones se iniciaron en la tarde del sábado y continuaron tras un receso, según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes.

Este encuentro marca el primer contacto directo entre ambos países en años, bajo la mediación de las autoridades de Pakistán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, conversa con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su reunión en el marco de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, el 11 de abril de 2026. Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

Delegaciones de alto nivel

La representación estadounidense estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, además de otros funcionarios y expertos.

Por el lado iraní, participaron el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, quienes lideraron la delegación de Teherán en este primer acercamiento.

Próximas rondas y alcance del diálogo

Medios iraníes señalaron que podría desarrollarse una nueva ronda de negociaciones en las próximas horas o durante el domingo, en función de los avances alcanzados.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Este acercamiento representa el primer contacto presencial de alto nivel entre ambas naciones desde el acuerdo nuclear de 2015 y uno de los encuentros más relevantes desde la Revolución Islámica de 1979.

Según reportes, equipos técnicos de ambos países continúan evaluando aspectos pendientes de la negociación, lo que podría extender el proceso más allá de lo previsto inicialmente.