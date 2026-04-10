El reciente recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ha vuelto a sacudir a los mercados financieros, reavivando episodios de volatilidad y un renovado sesgo defensivo por parte de los inversionistas. En América Latina, este entorno global no es indiferente: economías como Chile y Perú —altamente expuestas al cobre— sienten de inmediato los vaivenes del precio del metal. En ese contexto, la corrección cercana a 10% que ha mostrado el cobre desde el inicio de las hostilidades ha generado dudas sobre la sostenibilidad de su ciclo alcista. Sin embargo, una lectura de mayor horizonte sugiere que este retroceso responde más a ruido de corto plazo que a un deterioro de sus fundamentos.

La exposición directa de la oferta de cobre a disrupciones en Medio Oriente es reducida. (EFE/ CENTCOM).

A diferencia de otros metales industriales, la exposición directa de la oferta de cobre a disrupciones en Medio Oriente es reducida: menos de 2% de la producción global proviene de esa región. La reciente debilidad del precio ha estado más vinculada a factores transitorios, como la acumulación preventiva de inventarios en Estados Unidos y Europa —anticipando posibles cambios arancelarios— y la aversión al riesgo generalizada observada durante el último mes. Este aumento de inventarios no refleja un exceso estructural de oferta, sino decisiones tácticas de almacenamiento.

Tampoco parece que estemos ante un escenario claro de destrucción de demanda. Los últimos indicadores manufactureros de China, Estados Unidos y Europa siguen mostrando expansión; en particular, la economía china —responsable de más del 50% del consumo mundial de cobre— continúa apuntalada por inversión en infraestructura y exportaciones. Asimismo, el impacto macroeconómico de precios energéticos más altos es hoy relativamente acotado: las importaciones de petróleo de China representan apenas alrededor de 2% de su PBI, muy por debajo de décadas anteriores.

¿Qué pasará en el largo plazo con el cobre?

Es en el largo plazo donde el argumento a favor del cobre se vuelve más contundente. La oferta enfrenta restricciones crecientes: el tiempo promedio desde el descubrimiento de un yacimiento hasta el inicio de producción se ha extendido a cerca de 18 años, mientras que tanto la cantidad de grandes descubrimientos como la ley promedio del mineral continúan deteriorándose. Este panorama es consecuencia de más de una década de subinversión en exploración, el cual es difícil de revertir rápidamente incluso con precios elevados.

Por el lado de la demanda, los vientos estructurales son inequívocamente favorables. La transición energética es intensiva en cobre: redes eléctricas, energías limpias, vehículos eléctricos y centros de datos requieren múltiples veces más cobre que las tecnologías tradicionales. Las proyecciones indican que la capacidad global de generación de energía renovable duplicará entre 2025 y 2030 su ritmo de crecimiento de la primera mitad de la década. A ello se suma la electrificación del transporte y la modernización de redes para sostener el avance de la economía digital y la inteligencia artificial.

En síntesis, creemos que el reciente retroceso del cobre debe entenderse como una corrección cíclica dentro de una tendencia secular positiva. En un mundo que avanza hacia mayor electrificación, con fuertes limitaciones de oferta y una demanda resiliente, el cobre seguirá siendo un insumo estratégico. Más que una señal de alerta, la volatilidad actual parece configurar una oportunidad para inversionistas con horizonte de largo plazo, lo cual es especialmente relevante para economías productoras de la región.

Jorge Beingolea es director de Soluciones de Portafolio en Credicorp Capital Asset Management.