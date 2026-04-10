Tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Israel acometió una oleada de ataques aéreos en todo Líbano. (Foto: Difusión)
Tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Israel acometió una oleada de ataques aéreos en todo Líbano. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Según el diplomático, “el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán” al que se comprometió Estados Unidos.

“Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Irán: bombardeos israelíes en Líbano hacen que las negociaciones “no tengan sentido”

Irán niega que hayan viajado ya a Islamabad

Estaba previsto que Irán y Estados Unidos comenzasen negociaciones de paz mañana en Pakistán, país que ejerce de mediador entre ambos gobiernos.

Horas antes de las declaraciones de Bagaei, medios como Fars y Tasnim informaron de que las conversaciones estarían suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques.

Los dos medios, vinculados con la Guardia Revolucionaria, citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que el equipo negociador iraní aún no se ha desplazado hasta Islamabad.

«Tenemos el dedo en el gatillo», dice el presidente de Irán

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra que Washington comenzó de forma conjunta con Israel el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán, que insiste en que el Líbano estaba incluido en el acuerdo de tregua.

Tanto Israel como Estados Unidos han negado ese punto del acuerdo, aunque ayer se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones directas en Washington la semana que viene.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”.

“Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR

Trump amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con Irán
Irán: bombardeos israelíes en Líbano hacen que las negociaciones “no tengan sentido”
Fuerte baja del petróleo y gas y alza de las bolsas por cese el fuego en Irán
Irán cree que las violaciones al plan de paz hacen “irrazonable” un alto el fuego o negociar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.