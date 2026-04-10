El Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

“La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Según el diplomático, “el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán” al que se comprometió Estados Unidos.

“Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso”, dijo.

Irán niega que hayan viajado ya a Islamabad

Estaba previsto que Irán y Estados Unidos comenzasen negociaciones de paz mañana en Pakistán, país que ejerce de mediador entre ambos gobiernos.

Horas antes de las declaraciones de Bagaei, medios como Fars y Tasnim informaron de que las conversaciones estarían suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques.

Los dos medios, vinculados con la Guardia Revolucionaria, citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que el equipo negociador iraní aún no se ha desplazado hasta Islamabad.

«Tenemos el dedo en el gatillo», dice el presidente de Irán

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra que Washington comenzó de forma conjunta con Israel el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán, que insiste en que el Líbano estaba incluido en el acuerdo de tregua.

Tanto Israel como Estados Unidos han negado ese punto del acuerdo, aunque ayer se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones directas en Washington la semana que viene.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”.

“Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.