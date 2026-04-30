El Terminal Portuario de Ilo (Moquegua) se alista para la ejecución del componente denominado “espigón rompeolas”, como parte del proyecto de mejoramiento de este muelle en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), a través de un convenio de cooperación interinstitucional.

Por medio de esta intervención, el terminal obtendrá mejores condiciones de abrigo, mayor seguridad operativa y estándares de servicio más eficientes. Además, esta obra contribuirá a optimizar el embarque y desembarque de mercancías, mejorar la eficiencia logística de la región sur y fortalecer la competitividad del puerto de Ilo como plataforma estratégica para el comercio nacional e internacional.

A dicho impacto, se suma que la construcción del espigón rompeolas también permitirá reducir las restricciones operativas, como el cierre de puerto generado por los oleajes y condiciones climáticas adversas.

El expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Juan Carlos Paz, señaló meses atrás a Gestión que, debido a los continuos oleajes, este terminal llegaba a operar solo 10 de los 12 meses del año.

La construcción del espigón rompeolas en puerto de Ilo también permitirá reducir las restricciones operativas, como el cierre de puerto generado por los oleajes y condiciones climáticas adversas. (Foto: USI).

Detalles del proyecto en Terminal Portuario de Ilo

De acuerdo con la información de la referida iniciativa, la Enapu encarga al MTC la elaboración del expediente técnico y la ejecución del componente rompeolas del proyecto de mejoramiento del servicio del Terminal Portuario de Ilo, asumiendo el ministerio la conducción integral de la intervención hasta su culminación y transferencia de la infraestructura.