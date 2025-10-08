El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó en Moquegua el proyecto de mejoramiento del Terminal Portuario de Ilo, una obra que considera estratégica para fortalecer la conectividad logística y portuaria de Moquegua, Arequipa, Puno y Tacna.

“Esta obra potenciará económicamente al sur del país con una inversión de S/752.8 millones y reducirá costos logísticos, y mejorará la calidad de vida de miles de familias”, afirmó el titular del MTC, César Sandoval.

Según el sector, este proyecto impactará directamente en 3 millones y medio de personas que se beneficiarán una vez que el renovado puerto inicie operaciones.

Se duplicará capacidad de movimiento de carga

En cuanto a la operatividad del muelle, el ministro Sandoval detalló que se duplicará la capacidad de movilización de carga, pasando de 818 mil toneladas métricas en el primer año a 1 millón 640 mil toneladas al año 2030.

Precisó también que el nuevo terminal contará con un espigón en “L” y un rompeolas de escollera, y que estará diseñado para atender carga fraccionada, y graneles sólidos limpios.

Además, el nuevo terminal (una vez modernizado) brindará servicios modernos de embarque, desembarque, transbordo, almacenamiento y amarre de naves.

Al respecto, la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que este proyecto comprende un esfuerzo técnico sin precedentes (en la región) y que era largamente esperado por la población moqueguana, y al cual el Ejecutivo había pedido darle prioridad.

En ese sentido, recordó que este proyecto fue declarado viable por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) el 16 de septiembre de 2025, al cumplir con los criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales.

El evento también contó con la presencia del presidente de la APN, Juan Arrisueño, y del presidente del directorio de Enapu, Jorge Ghersi. Como parte de la ceremonia se suscribió un convenio marco de colaboración entre la APN y el Gobierno Regional de Moquegua para promover el desarrollo sostenible de Ilo.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay impulsa envíos de arándano peruano hacia mercado chino