Juan Carlos León, miembro del Consejo de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías (Conudfi), indicó a Gestión que la solución que ha planteado ese gremio empresarial es la construcción de rompeolas en los principales puertos del Perú.

Explicó que tal propuesta ya fue acogida meses atrás por el congresista Alejandro Soto -actual presidente del Congreso-, a través de un proyecto de ley que, con el respaldo del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, declara de interés nacional la construcción de ese tipo de infraestructura.

El pedido ahora refirió, es que esa iniciativa legal sea puesta a debate con prioridad en la comisión de Transportes y Comunicaciones del Legislativo, a fin de que, ante la mayor frecuencia de cierre de puertos, se pueda evitar que siga afectando el movimiento de carga por vía marítima, pero también mejorar la operatividad portuaria.

¿Qué señala el proyecto?

El proyecto refiere que la incidencia del cierre de puertos en los últimos años, a consecuencia del cambio climático, ha aumentado sensiblemente en Perú como en toda la costa de Sudamérica, causando el cierre de grandes terminales.

Eso, refiere, provoca la congestión (de naves y vehículos) en los puertos, afectando al comercio exterior, al interrumpir el flujo continuo de buques, lo que ocasiona sobrecostos y la pérdida de contratos para comercio exterior, situación que contribuye a acentuar la crisis económica.

Incertidumbre

León explicó que el problema con los cierres de puertos es que genera una incertidumbre en las líneas navieras sobre la próxima apertura de esos terminales, y frente a lo cual, si el cierre dura varios días, muchas optan por no esperan a que se reabran, sino que siguen su recurrido al siguiente puerto.

Pero, más allá de los oleajes anómalos, indicó que, dado el incremento del comercio marítimo, se necesita que la entrada a los puertos cuente con aguas quietas, que permitan acelerar el embarque o desembarque de la carga, lo cual también lo proporcionan los rompeolas.

Estas infraestructuras por ejemplo, en el caso del Callao, refirió, han permitido a Dubai Ports World alcanzar cifras récord de movimiento de contenedores en el Muelle Sur, pues puede seguir operando en forma regular aun cuando hay maretazos.

Prioridad

De aprobarse ese proyecto, refirió que el pedido del gremio empresarial es que se aplique con prioridad a los puertos de Paita, Ilo, Salaverry y Chimbote, donde -aparte del Callao- es donde se embarcan sobre todo perecibles (agroexportación), que son los más afectados cuando se cierran los terminales.

Aunque el proyecto no plantea qué entidad en particular debería asumir la construcción de rompeolas, León indicó que, dado que esa obra implica una inversión de costo hundido (es decir no se recupera) en otros países lo aplican sus autoridades con una tarifa por el uso de esas estructuras.

Ello, explicó, dado que el recalar en puertos con rompeolas implica para las navieras un menor pago por seguro para sus buques, pues les permite una predictibilidad en el tráfico y menor riesgo de daños al ingresar esas naves a los terminales portuarios.

Seguirán cierres de puertos

Por otro lado, Giácomo Morote, jefe de Oceanografía de la Marina de Guerra, informó en Canal N que la Dirección de Hidrografía y Navegación de esa entidad castrense ha emitido un nuevo aviso de interrupción en nuestras costas por oleajes anómalos.

Ese aviso da cuenta de la ocurrencia de oleaje anómalo de ligera a fuerte intensidad, desde el miércoles 10 hasta el domingo 14 de enero.

Ese tipo de oleaje, detalló Morote, tendrá influencia en el litoral norte centro, desde Zorritos hasta Pisco, y con lo cual se esperan olas del doble de altura de lo normal.

“De 121 puertos y caletas, dos están cerrados en la zona centro, pero se estima que con el oleaje las capitanías de puertos van a ir cerrando actividades de tráfico portuario y deportivas recreativas y pesqueras”, refirió.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.