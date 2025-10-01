El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley (Nro. 12623/2025-PE) que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un Puerto Espacial.

El texto —firmado por la presidenta Dina Boluarte— argumenta que, con el puerto espacial, se podrán realizar misiones y operaciones científicas, comerciales, militares y exploratorias.

Así, ante “los rápidos avances tecnológicos y nuevos desafíos de seguridad”, se ve como una prioridad estratégica que se fomenten las capacidades espaciales: el puerto, cumpliría con ese objetivo —reza el documento—.

Vale acotar que en marzo de este año, un grupo de expertos de Estados Unidos visitó Perú para dialogar y analizar las eventuales colaboraciones para la creación del primer puerto espacial. Dicha iniciativa cuenta con el respaldo de la NASA y Fuerza Espacial de EE. UU.

En 2024, se suscribió un memorando de entendimiento con la NASA para la campaña de lanzamiento de cohetes sonda en 2028, así como la cooperación para la carrera espacial peruana. Foto: difusión

En noviembre del 2024 la Agencia Espacial de Perú (Conida) y la NASA suscribieron un Memorando de Entendimiento que impulsa la investigación y desarrollo de tecnologías que acercan a nuestro país a la carrera espacial.

Desde la Fuerza Aérea del Perú, en voz del comandante general, Carlos Chávez, estimaron que a más tardar en 5 años Perú “podría lanzar su primer vehículo al espacio”. Se prevé que el puerto se construya en Talara, por su cercanía con la línea ecuatorial.