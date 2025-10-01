El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley (Nro. 12623/2025-PE) que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un Puerto Espacial.
El texto —firmado por la presidenta Dina Boluarte— argumenta que, con el puerto espacial, se podrán realizar misiones y operaciones científicas, comerciales, militares y exploratorias.
Así, ante “los rápidos avances tecnológicos y nuevos desafíos de seguridad”, se ve como una prioridad estratégica que se fomenten las capacidades espaciales: el puerto, cumpliría con ese objetivo —reza el documento—.
Vale acotar que en marzo de este año, un grupo de expertos de Estados Unidos visitó Perú para dialogar y analizar las eventuales colaboraciones para la creación del primer puerto espacial. Dicha iniciativa cuenta con el respaldo de la NASA y Fuerza Espacial de EE. UU.
En noviembre del 2024 la Agencia Espacial de Perú (Conida) y la NASA suscribieron un Memorando de Entendimiento que impulsa la investigación y desarrollo de tecnologías que acercan a nuestro país a la carrera espacial.
Desde la Fuerza Aérea del Perú, en voz del comandante general, Carlos Chávez, estimaron que a más tardar en 5 años Perú “podría lanzar su primer vehículo al espacio”. Se prevé que el puerto se construya en Talara, por su cercanía con la línea ecuatorial.