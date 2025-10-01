Tras acuerdo suscrito en 2024 con la NASA, Perú podrá lanzar cohetes sonda en 2028 y también allanaría el camino para la construcción del puerto espacial en Talara. Foto: CNN
Tras acuerdo suscrito en 2024 con la NASA, Perú podrá lanzar cohetes sonda en 2028 y también allanaría el camino para la construcción del puerto espacial en Talara. Foto: CNN
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley (Nro. 12623/2025-PE) que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un Puerto Espacial.

El texto —firmado por la presidenta Dina Boluarte— argumenta que, con el puerto espacial, se podrán realizar misiones y operaciones científicas, comerciales, militares y exploratorias.

Así, ante “los rápidos avances tecnológicos y nuevos desafíos de seguridad”, se ve como una prioridad estratégica que se fomenten las capacidades espaciales: el puerto, cumpliría con ese objetivo —reza el documento—.

Vale acotar que en marzo de este año, un grupo de expertos de Estados Unidos visitó Perú para dialogar y analizar las eventuales colaboraciones para la creación del primer puerto espacial.

En 2024, se suscribió un memorando de entendimiento con la NASA para la campaña de lanzamiento de cohetes sonda en 2028, así como la cooperación para la carrera espacial peruana. Foto: difusión
En noviembre del 2024 la Agencia Espacial de Perú (Conida) y la NASA suscribieron un Memorando de Entendimiento que impulsa la investigación y desarrollo de tecnologías que acercan a nuestro país a la carrera espacial.

Desde la Fuerza Aérea del Perú, en voz del comandante general, Carlos Chávez, estimaron que

