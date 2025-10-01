El exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, explicó que el penal Ancón 1 ofrecería la infraestructura adecuada similar a la cárcel salvadoreña CECOT. Foto: EFE/ Presidencia de El Salvador
El exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, explicó que el penal Ancón 1 ofrecería la infraestructura adecuada similar a la cárcel salvadoreña CECOT. Foto: EFE/ Presidencia de El Salvador
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Perú podría tener un sistema carcelario como el caso del (CECOT) de El Salvador, pero con ciertas implicancias, afirmó el exjefe del INPE, Leonardo Caparrós.

Caparrós, en el programa Cuentas Claras de Canal N, indicó que el o podría tener similares características al CECOT, si se aplica correctamente.

“El régimen cerrado especial, que está previsto en la norma, tiene un régimen carcelario tan duro como podría ser el del CECOT. El tema es que se aplique”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Preso, vinculado al ministro Juan José Santiváñez, fue trasladado al penal de Cajamarca

Además, precisó que el penal Ancón 1 ofrecería la infraestructura adecuada similar a la cárcel salvadoreña.

“Actualmente, el único penal que ofrece la infraestructura es Ancón 1. O sea, el régimen y la infraestructura la podríamos encontrar en este penal. ¿Necesitamos otros penales para poder, digamos, tener alta contención a un mayor número? Sin duda. Y yo creo que la fórmula es algo entre Ancón 1 y Ancón 2. Lo que pasa es que Ancón uno es muy bueno, pero el problema es que entra muy poca gente”, añadió.

LEA TAMBIÉN: INPE impulsará el uso de grilletes para delitos leves en lugar de prisión efectiva

Retos del sistema penitenciario

Caparrós reconoció que el presenta muchas deficiencias que se reportan desde hace muchos años en temas de seguridad.

El mayor reto, destacó, serían , para quienes el penal Piedras Gordas 2 podría servir, aunque no sea de alta seguridad estricta.

“Creo que el reto es mucho más grande. (…) Un penal como Piedras Gordas 2, que si bien no es un , el ha anunciado que va a hacer una serie de adaptaciones, podría tranquilamente contenerse.”, puntualizó.

El exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, explicó que el penal Ancón 1 ofrecería la infraestructura adecuada y similar a la cárcel salvadoreña. (Foto: INPE)
El exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, explicó que el penal Ancón 1 ofrecería la infraestructura adecuada y similar a la cárcel salvadoreña. (Foto: INPE)

TE PUEDE INTERESAR

INPE anuncia que Montesinos y tres cabecillas terroristas serán trasladados al penal Ancón II
INPE impulsará aprobación de proyectos de ley a favor del trabajador penitenciario
Fiscalía gestionó tres solicitudes de extradición contra “El Monstruo” desde junio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.