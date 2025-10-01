El Perú podría tener un sistema carcelario como el caso del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, pero con ciertas implicancias, afirmó el exjefe del INPE, Leonardo Caparrós.

Caparrós, en el programa Cuentas Claras de Canal N, indicó que el régimen de máxima seguridad peruano podría tener similares características al CECOT, si se aplica correctamente.

“El régimen cerrado especial, que está previsto en la norma, tiene un régimen carcelario tan duro como podría ser el del CECOT. El tema es que se aplique”, mencionó.

Además, precisó que el penal Ancón 1 ofrecería la infraestructura adecuada similar a la cárcel salvadoreña.

“Actualmente, el único penal que ofrece la infraestructura es Ancón 1. O sea, el régimen y la infraestructura la podríamos encontrar en este penal. ¿Necesitamos otros penales para poder, digamos, tener alta contención a un mayor número? Sin duda. Y yo creo que la fórmula es algo entre Ancón 1 y Ancón 2. Lo que pasa es que Ancón uno es muy bueno, pero el problema es que entra muy poca gente”, añadió.

Retos del sistema penitenciario

Caparrós reconoció que el sistema penitenciario presenta muchas deficiencias que se reportan desde hace muchos años en temas de seguridad.

El mayor reto, destacó, serían los presos ligados al crimen organizado y narcotraficantes, para quienes el penal Piedras Gordas 2 podría servir, aunque no sea de alta seguridad estricta.

“Creo que el reto es mucho más grande. (…) Un penal como Piedras Gordas 2, que si bien no es un penal de alta seguridad, el presidente del INPE ha anunciado que va a hacer una serie de adaptaciones, podría tranquilamente contenerse.”, puntualizó.