La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que culminó la evaluación de la adenda al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani (TPM), con lo cual se adelantará una inversión de US$ 700 millones y se generará un aporte adicional al Estado de US$ 356 millones.

El texto de la adenda, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), con el soporte técnico de la Agencia, fue aprobado el sábado último a través del Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, y que dispone su publicación por 15 días hábiles en la web de la APN.

Detalló que el adelanto de inversiones permitirá incrementar en 50% la atención de carga y en 22% la capacidad de almacenamiento de minerales, gracias a la incorporación de nuevas grúas y modernas infraestructuras.

También se contempla la construcción de un nuevo amarradero multipropósito con rompeolas, un almacén de 40,000 toneladas métricas, un patio de contenedores de 4.6 hectáreas, y la modernización del muelle.

Empleos

Durante la etapa de construcción se crearán 1,800 empleos directos, promoviendo el dinamismo económico de su zona de influencia. Asimismo, el proyecto fomentará inversiones en la Macro Región Sur hasta por US$ 11,000 millones, consolidando el puerto como motor de desarrollo regional.

Subrayó que la concesión, a cargo de Terminal Internacional del Sur (Tisur) del Grupo Tramarsa, no requiere financiamiento público y reafirma al puerto de Matarani como hub logístico clave en el sur del país.