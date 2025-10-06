Puerto de Matarani. (Foto: Andina)
Puerto de Matarani. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó , con lo cual se adelantará una inversión de US$ 700 millones y se generará un aporte adicional al Estado de US$ 356 millones.

El texto de la adenda, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), con el soporte técnico de la Agencia, fue aprobado el sábado último a través del Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, y que dispone su publicación por 15 días hábiles en la web de la APN.

Detalló que , gracias a la incorporación de nuevas grúas y modernas infraestructuras.

LEA TAMBIÉN: APP siguen avanzando: ProInversión adjudica proyectos eléctricos, ¿de qué se trata?

También se contempla la construcción de un nuevo amarradero multipropósito con rompeolas, un almacén de 40,000 toneladas métricas, un patio de contenedores de 4.6 hectáreas, y la modernización del muelle.

Empleos

Durante la etapa de construcción se crearán 1,800 empleos directos, promoviendo el dinamismo económico de su zona de influencia. Asimismo, el proyecto fomentará inversiones en la Macro Región Sur hasta por US$ 11,000 millones, consolidando el puerto como motor de desarrollo regional.

Subrayó que la concesión, a cargo de Terminal Internacional del Sur (Tisur) del Grupo Tramarsa, no requiere financiamiento público y reafirma al puerto de Matarani como hub logístico clave en el sur del país.

TE PUEDE INTERESAR

Tramarsa planea invertir más de US$ 113 millones en puerto de Matarani: ¿cuáles son sus planes?
Tisur “ad portas” de ampliar su concesión en puerto de Matarani: fechas e inversiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.