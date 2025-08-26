En función de la evolución de la demanda, Tisur contempla la construcción de un segundo muelle.(Foto: Tramarsa).
En función de la evolución de la demanda, Tisur contempla la construcción de un segundo muelle.(Foto: Tramarsa).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Han pasado poco más de dos años desde que el concesionario del puerto de Matarani (Arequipa), Terminal Internacional del Sur (Tisur), del Grupo Tramarsa (conglomerado que pertenece al Grupo Romero y a Global Infraestructure Partners), presentó al Estado peruano su propuesta para ampliar su concesión —que vence en 2029— por 30 años más. Su gerente general, Mauricio Núñez del Prado, explicó que las gestiones para concretar esta adenda ya superan el 90% de avance. ¿Qué implicará esta ampliación?

TE PUEDE INTERESAR

Cierran 112 puertos en toda la costa peruana por oleajes de ligera a fuerte intensidad
CK Hutchison se pronuncia sobre retraso en venta de puertos de Panamá
Panamá abre nuevo capítulo en pugna China-EE.UU. por los puertos del canal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.