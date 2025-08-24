Un total de 112 puertos en la costa peruana fueron cerrados por oleajes de ligera a fuerte intensidad, según informó Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tras el reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú.

Según el aviso oceanográfico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), el fenómeno persistirá hasta el 27 de agosto.

Asimismo, las autoridades han emitido alertas preventivas para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales. Los cierres afectan puertos, terminales, caletas y bahías en todas las regiones del litoral.

En el litoral norte, se encuentran cerrados puertos como Talara, Paita, Bayóvar, Salaverry, y varias caletas y terminales, incluyendo Punta Arenas, Negritos y Colán. En el centro, los cierres abarcan puertos como Chimbote, Supe, Huacho, Chancay y las zonas portuarias del Callao y Pisco, así como varias caletas y terminales.

Finalmente, en el litoral sur, la medida aplica en los puertos como Matarani y Punta Picata, caletas como Atico y Quilca, y terminales de Mollendo, Ilo y empresas portuarias del lugar.

El Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades locales de las zonas afectadas a tomar medidas preventivas, como informar a la población de los riesgos, evitar el tránsito por la costa y suspender actividades relacionadas al mar como actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación monitorea la evolución del fenómeno, mientras que la Dicapi coordina el cierre y reapertura de puertos según la evolución de los oleajes. La próxima evaluación será el 27 de agosto.

Técnico de la Marina murió tras caer de embarcación por oleajes

Un técnico segundo maniobrista de la Marina de Guerra del Perú, identificado como Roberto Carlos Tello Bances, falleció tras caer al mar desde una embarcación en San José, en Lambayeque, debido a los oleajes que se reportan en el litoral peruano.

Según un comunicado de la Marina de Guerra, el técnico intentaba asegurar las patrulleras de costa Catarino y Malabrigo, fondeadas frente a la mencionada localidad, cuando ocurrió el accidente.

#ComunicadoMGP La Marina de Guerra del Perú, informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/PBnasEZ2Rw — Marina de Guerra (@naval_peru) August 24, 2025

“Por las condiciones del estado del mar, durante la maniobra cayó de la unidad encontrándose su cuerpo sin vida, aproximadamente a un kilómetro donde fueron varadas las citadas embarcaciones en la zona de playa”, indicó la entidad.