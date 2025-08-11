El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que existen 103 distritos de la sierra centro y sur en riesgo de verse afectados por el descenso de temperatura nocturna, ante el aviso meteorológico Nº 274 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de este fenómeno desde hoy lunes 11 al miércoles 13 de agosto.

Indica que, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Arequipa es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 20, seguido de Cusco y Puno, ambos con 7, le sigue Apurímac (2); en tanto, 67 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Ayacucho, Moquegua y Tacna, se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese aquí.

Preparación y prevención

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, consideró necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

Sugiere además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.