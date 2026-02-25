Tras alcanzar un crecimiento récord en el 2025, Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), concesionario del puerto de Paita, se alista para captar nueva carga en el 2026, de modo de mantener las cifras positivas que han acompañado al terminal a la fecha.

Eduardo Cerdeira, gerente general de TPE, manifestó que el 2025 se culminó con un aumento del 38% en volumen de contenedores y un 25% en carga suelta. “Esto nos convierte en el terminal portuario que más creció en el Perú en términos porcentuales frente al 2024″, señaló el ejecutivo a la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En detalle, el vocero indicó que el año pasado se superó los 414,000 TEU movilizados, impulsados principalmente por la agroexportación, con productos como el mango fresco, arándano, mango, banano, palta y uva. A ello, sumó que el terminal optimizó procesos e invirtió en nuevos equipos; además, de la capacitación especializada del personal y tecnología, lo que permitió absorber la demanda sin afectar la calidad del servicio.

“El crecimiento no es casual: es el resultado de una estrategia clara para consolidar a Paita como el hub logístico del norte del Perú”, destacó el representante.

Eduardo Cerdeira, gerente general de TPE. (Foto: CCL)

Promueven conectividad marítima con Chancay

Cerdeira sostuvo que si bien la agroexportación, y en particular, la exportación de frutas frescas seguirá siendo el eje principal del puerto de Paita en los próximos años, la visión del puerto es mucho más amplia, considerando el impulso y desarrollo de nuevas líneas de negocio y tipos de carga.

“Estamos fortaleciendo el movimiento de importaciones de consumo nacional por Paita, para abastecer directamente a toda la región norte, reduciendo costos logísticos que hoy se concentran en otros puertos. Asimismo, estamos promoviendo la conectividad marítima con carga desde Paita a Chancay a través del servicio X-Press Feeder, que nos permite realizar la conexión norte y sur, utilizando la vía marítima para carga que antes se movía únicamente por carretera”, explicó.

En este punto, el ejecutivo negó impacto significativo ante el inicio de operaciones del terminal portuario en Chancay , teniendo en cuenta que la zona de influencia es diferente y los exportadores de la zona nororiente prefieren embarcar por Paita en términos de costos y mayor disponibilidad de líneas navieras.

“Más que competencia lo vemos como un complemento para impulsar el cabotaje y servicios feeder para envío de productos frescos y congelados con tráfico directo al Asia”, agregó.

Así, Cerdeira adelantó que mantienen negociaciones con la línea Cosco para que recalen en Paita próximamente. “No vemos a Paita solo como un puerto de exportación de perecibles, sino como un hub logístico integral para el norte del Perú”, culminó.

