Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) es la concesionaria del puerto de Paita. (Foto: TPE)
, concesionaria del puerto de Paita (Piura), realizó la exportación de cerca de la mitad del volumen total de arándanos enviados por Perú a diferentes destinos en el 2025.

En concreto, el terminal informó que el año pasado se gestionó el traslado de más de 22,000 TEUS (contenedor de 20 pies) de arándanos desde el puerto de Paita, siendo que dicha cantidad representó el 44% del volumen de arándanos exportado por Perú.

Los principales destinos del denominado ‘oro azul’, procedente del puerto de Paita en el 2025, fueron Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y España.

Desde el puerto de Paita se exportaron más de 22,000 TEU (contenedor de 20 pies) de arándanos en el 2025. (Foto: Midagri)
Tras los 400,000 TEUS en carga

El terminal de Paita tiene al sector agrario como un importante promotor de cargas de exportación; ello, . Asimismo, también concreta envíos de productos hidrobiológicos.

En lo relacionado a importaciones; además, de fertilizantes, el terminal paiteño también moviliza varillas de hierro para la industria de la construcción e insumos para la fabricación de cemento

Así, en agosto último, el gerente general de TPE, Eduardo Cerdeira, señaló a Gestión que la proyección era culminar el 2025 con el movimiento de 400,000 TEUS en carga.

No solo hemos recuperado los niveles alcanzados en 2022 (352,000 TEUS), el cual fue nuestro mejor año hasta ahora, sino que los estamos superando con creces”, manifestó el ejecutivo.

