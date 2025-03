Situación en el Terminal Portuario del Callao. Las importaciones y exportaciones se están viendo severamente afectadas por el caos logístico que retrasa la operatividad de la zona.

Ya en el 2024, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo había adelantado que era vital implementar el antepuerto del Callao para el respaldo de camiones, con el propósito de optimizar la recepción y embarque de carga. ¿Qué se ha hecho al respecto?

Las pérdidas monetarias en el puerto del Callao

Las horas muertas en el transporte terrestre de bienes que llega al puerto significan una pérdida de US$ 7.3 millones cada mes.

Pero no es solo eso: la demora de ingreso de las naves al puerto se suma a la lista. Considerando que el promedio de buques en espera es de 70 por mes y que el costo del demurrage por día es de US$ 15,000, la pérdida alcanza los US$ 16 millones por mes.

En resumen, la pérdida total generada bordea los US$ 288 millones por año, producto de una cadena de errores que tiene como fase inicial y final el traslado de carga en camiones.

Por ejemplo, los transportistas deben esperar hasta 12 horas para ingresar a los terminales portuarios de DP World y APM Terminals. Este retraso dispara los costos logísticos y afecta la productividad de las empresas, según explicó Luis Marcos, gerente general de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú- Filial Callao.

En ese sentido, detalló que esa crisis se agrava por las fallas del sistema informático, la falta de regulación en el sistema de citas y la saturación en la atención de naves, factores que convierten al puerto en una zona de alto riesgo operacional.

El tráfico se acentúa con la demora de ingreso de las naves al puerto.

Otros desafíos alrededor del puerto del Callao

A este panorama se suma que las vías del primer puerto tienen una precaria infraestructura y no están diseñadas para un alto volumen de carga (más de 18,000 contenedores embarcados en un mes).

La cereza del pastel es la constante inseguridad que afecta a trabajadores y transportistas, víctimas de robos a mano armada en los embotellamientos de tráfico.

Esta situación, precisó Marcos, ha generado el descontento de distintos gremios. Algunos de ellos son la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú- Filial Callao y la Asociación de Agentes de Aduana del Perú, los cuales realizaron una manifestación pacífica en la avenida Néstor Gambeta y analizan entrar en un paro nacional si el Ejecutivo no pone cartas en el asunto.

“Esta situación no tiene punto de retorno. Presentamos oficios correspondientes a Ositran y la Autoridad Portuaria Nacional desde abril del 2023, pidiendo una rápida intervención. Lamentablemente los pedidos cayeron en saco roto. Estamos analizando entrar a un paro nacional porque esta crisis y ano da para más y el más perjudicado es el sector exportador”, sostuvo Marcos.

Por su parte, Cristian Calderón, representante de la Asociación de Agentes de Aduana, indicó que lo que se busca es posicionar al Perú como un hub logístico regional y, para ello, es crucial que el sector público y privado trabajen juntos.

“La logística no debe ser un obstáculo, sino un motor para el desarrollo económico. Tenemos que avanzar de la mano junto al Estado”, sentenció Calderón.

Por último, el gremio de transportistas recordó que si bien expresaron su conformidad con la propuesta de modificación de los Arts. 12, 35, 36, 50 y 58 del Reglamento de la Ley N°27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, se debe introducir nuevas infracciones vinculadas con la contravención de normas de carácter técnico operativo.