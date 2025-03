En medio del inicio de un nuevo panorama de incertidumbre por el ámbito mundial y el impacto de las elecciones generales, el Banco de Crédito del Perú (BCP) revisó al alza su proyección de crecimiento sobre la economía peruana de un 2.8% a un 3.2%, indicó Carlos Prieto, Gerente de su Área de Estudios Económicos.

En la presentación de su Reporte Trimestral de Estudios Económicos, Prieto destacó la tendencia positiva en la que se encuentran algunos indicadores, a partir de los cierres que tuvieron el año pasado.

Por ejemplo, al cuarto trimestre del 2024, el consumo privado anotó un incremento de 4%; el empleo privado lo hizo en 6.3%, la masa salarial del sector privado en 7.3% y el IGV interno, en casi 12%.

“Desde agosto del año pasado, proyectamos que en el 2025 creceríamos en alrededor de 2.8%. Ahora, lo elevamos a un 3.2%. Observamos una tendencia positiva para el 2025″, señaló este jueves 13 de marzo.

Estas cifras se tradujeron en mayores ventas de las empresas, lo que llevó a una recuperación de las expectativas empresariales, cuyos indicadores a tres y 12 meses se mantienen en terreno optimista (56 y 63 puntos, respectivamente).

Otros factores que sustentaron esta actualización fueron la inflación baja, los términos de intercambio en torno a máximos históricos, inercia del ciclo económico a favor y que el crédito bancario se aceleraría.

Riesgos para la economía peruana en 2025

En general, la economía mundial se encuentra bajo incertidumbre por el impacto que tendría la política arancelaria de Donald Trump, ya sea de manera directa o indirecta. Este es uno los riesgos identificados por el BCP para la actividad peruana. “Lo único seguro es que hay incertidumbre”, dijo.

En este contexto, Prieto señaló que, en lo que sí hay un consenso, es que esta política de Trump generará un menor crecimiento de su economía y un aumento de su inflación.

Según JP Morgan, la probabilidad de recesión, para este año, subió de 30% a 40%. Mientras que Goldman Sachs lo hizo de 15% a 20%. Morgan Stanley, por su parte, recortó su previsión sobre su PBI de 1.9% a un 1.5%. Una menor producción de Estados Unidos impacta en el dinamismo peruano: se trata de su segundo principal destino de exportación, por ejemplo.

Ya en el plano local, Prieto señaló que también figura como un riesgo, en este 2025, el impacto de las elecciones generales de abril de próximo año.

Al respecto, desde el BCP realizaron un análisis detallado sobre las expectativas empresariales, vinculado directamente a la inversión privada, durante los meses alcanzados por las últimas elecciones.

“Lo que sabemos es que las elecciones son inciertas. ¿Hay un frenazo? Revisamos las expectativas sobre la economía en años preelectorales y electorales. No decimos que no hay impacto, pero no hay que sobrepenalizar [los años preelectorales]. La evidencia muestra que, en la mayoría de casos, no hubo un deterioro [en los años preelectorales], sino que se concentró en los meses de las elecciones, en marzo, abril. En algunos casos, sí hubo impacto hacia fines del año [previo], como en el 2005-06“, comentó.

Sin embargo, Prieto sí observó la actual tendencia de crecimiento de la economía y subrayó que estamos por debajo del promedio histórico de 4%. “Soy un convencido de que debemos recuperar las condiciones normales de crecimiento”, indicó.

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.