El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación caribeña.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

“Basta yaMarco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.

Trump dice que mataron a once miembros del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país mataron a once integrantes del Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación bajo monitoreo segundos antes de recibir el impacto de un misil.

El mandatario estadounidense aseguró que once “narcoterroristas” perdieron la vida en el ataque y que están identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización designada como terrorista por su Administración.

“Operan bajo el control de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos”, agregó Trump en su comunicado.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a EFE que el ataque se realizó en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba bajo operación de narcoterroristas y la misma información la publicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta oficial.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela advirtió ayer que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Marco Rubio dice que no va “a especular”

Mientras tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en México que no va “a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro2 cuando lo cuestionaron sobre si Washington planea atacar militarmente a Venezuela, valiéndose del contingente que ha desplegado en el Caribe y desde el que asegura haber hundido un barco que presuntamente partió del país caribeño con drogas a bordo.

Nicolás Maduro habla en una rueda de prensa este lunes, en Caracas, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña).

Un partido opositor venezolano respalda el ataque de EE.UU.

Por su parte, el partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) respaldó este martes el ataque que, según Washington, llevaron a cabo fuerzas militares de Estados Unidos contra una embarcación operada por una organización designada como “narcoterrorista”, en una operación antidrogas cerca del país suramericano.

A través de X, el partido, que forma parte de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, expresó su respaldo a esta acción que, aseguró, demuestra que el Estado venezolano «es una amenaza para la región y el mundo".

“Habrá justicia. Habrá libertad2, dijo VP en la red social, donde compartió el vídeo publicado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que muestra a una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser destruida con un misil.

Elaborado con información de EFE