El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, criticó al actual mandatario de su país, Gustavo Petro, por las tensiones generadas con el Perú en torno a la isla Chinería, de Loreto. La semana pasada, Petro acusó al Gobierno peruano de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía, en alusión a dicha zona terrestre.

A través de sus redes sociales, el exmandatario colombiano cuestionó el accionar de Petro, al advertir el daño que le generaría a su país si afecta “la hermandad y las relaciones” con Perú.

“Perú es un hermano que ayuda a combatir el terrorismo y un socio para proteger el Amazonas (...) otro daño se le hace a Colombia de continuar afectando la hermandad con el pueblo peruano y las relaciones con su gobierno”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

Según dijo, personas conocedoras del río Amazonas y de sus islas explicaron que lo que se requiere es un dragado para que no se sigan extendiendo las islas y no aparezcan nuevas.

“Lo que se presenta es un cambio de la morfología del río que, por sus desplazamientos, va mudando de afectación, al vecino o a Colombia. Algunos expertos piden con urgencia el dragado para proteger el puerto de Leticia y su acueducto que, en la medida que se aleje el río, se dificulta tomar el agua de la quebrada Yahuarcaca”, sostuvo.

Añadió que se requiere afianzar los compromisos multinacionales para proteger toda la selva amazónica y evitar que siga su destrucción.

“A DIFERENCIA DE MADURO, EL PERÚ AYUDA A COMBATIR EL TERRORISMO”

Uribe recordó que con el Perú se firmó el tratado de 1922 que, según precisó, “infortunadamente fue seguido por una guerra, finalmente superada por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934″.

“El Perú es nuestro hermano y socio para hacer el dragado y avanzar en la protección delcauce y de la selva”, acotó el exmandatario colombiano.

En ese sentido, consideró que no tiene sentido tanto discurso ambiental si continúa la tala amazónica y la minería ilegal. Sostuvo que es doloroso que los gobiernos se olviden de familias guarda bosques que actualmente harían una perfecta combinación con los bonos verdes.

“A diferencia de (Nicolás) Maduro, el Perú ayuda a combatir el terrorismo”, remarcó.

Finalmente, Uribe reconoció que durante su Gobierno la ayuda del Perú fue fundamental para desarticular el Frente Amazónico de las FARC, lo cual, con otras políticas, como la de promoción de facilidades turísticas ambientales, permitió que llegara el turismo ecológico al Amazonas.

“No se puede ignorar que ahora, nuevamente, el terrorismo hace presencia. Hace poco atacaron la base de Araracuara”, advirtió.

