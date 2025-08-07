El líder chavista Nicolás Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo. . (Foto de Prensa Palacio de Miraflores / EFE)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela,.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo, y en enero, Estados Unidos aumentó la recompensa a 25 millones de dólares.

Nota en desarrollo

Elaborado con información de EFE

