Elmer Schialer si bien no avizora una salida en bloque de ministros, aseveró que "no hay que preocuparse" porque el Ejecutivo "seguirá trabajando". Foto: Presidencia
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El canciller Elmer Schialer, informó a la prensa que no se avizora una salida en bloque de funcionarios del Consejo de Ministros,

Schialer aseguró que “no se trata de manera oficial” en el Consejo de Ministros la posibilidad de que un titular renuncie para participar en las elecciones, pero “la presidenta (Dina Boluarte) ha sido bastante transparente” al señalar que aquellos interesados, “lo pueden hacer dentro de los plazos correspondientes”, ya que “es una oportunidad y derecho que tiene todo ciudadano”.

“Preferiría no especular (...) pero dudo que así sea”, mencionó el canciller al ser consultado por la continuidad de

Vale acotar que este 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios renuncien con el fin de postular a un cargo en las elecciones generales.

, soslayó el canciller.

