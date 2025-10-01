¿Se eliminará la ley seca para las elecciones?: Congreso continúa evaluándolo. (USI/Referencial)
La debatió una propuesta legislativa que busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones, específicamente para eliminar la que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante las elecciones, así como también reducir el período en el que está prohibida la difusión de encuestas electorales.

sostiene que la es “desproporcionada y no corresponde a la realidad social del país”, además de afectar económicamente a pequeños comercios, restaurantes, bares y bodegas.

Asimismo, también se debatió cambiar el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones para permitir que se publiquen encuestas hasta tres días antes de la votación, en vez de los siete que establece la ley actual. El argumento sostiene que la norma vigente es ineficaz y genera desigualdad de acceso a información, debido a que no puede aplicarse en redes sociales.

Congresistas divididos

Las opiniones entre son divididas. Algunos, como Juan Lizarzaburu y Gladys Echaíz, se opusieron a eliminar la prohibición, argumentando posibles efectos negativos en la asistencia a votar y la seguridad ciudadana. Otros, como Lady Camones y Luis Aragón, advirtieron que el puede ser diferente en regiones y generar conflictos.

Por su parte, como Alejandro Cavero consideró que la medida es excesiva y proponen limitar sólo la venta nocturna. En tanto José Williams apoyó en reducir el plazo, aunque reconoce que hay riesgos de violencia en zonas conflictivas.

Wilson Soto advirtió que podría haber ciudadanos ebrios en las mesas de sufragio si se eliminamientras que otros legisladores insisten en ajustar la norma en vez de eliminarla completamente.

La decisión definitiva sobre si se deroga o mantiene estas restricciones será tomada una vez concluida el cuarto intermedio convocado por la .

Algunos congresistas, como Juan Lizarzaburu y Gladys Echaíz, se opusieron a eliminar la prohibición, mientras que otros, como Lady Camones y Luis Aragón, advirtieron que el impacto del consumo de alcohol puede generar conflictos.
