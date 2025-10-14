El presidente José Jerí tomó juramento a Hugo de Zela como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

De esa manera, De Zela Martínez reemplaza a Elmer Schialer como canciller del Perú.

Hugo de Zela cuenta con experiencia en el ambiente político, dado que fue embajador del Perú en Argentina, Brasil y Estados Unidos; además, ocupó el cargo de Jefe de Gabinete del Secretario General y Representante Permanente del Perú ante la OEA.

Asimismo, fue viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático del Perú en 2018; y es uno de los fundadores del Grupo de Lima.

Según Ana Zegarra, vocera de Somos Perú, el presidente José Jerí Oré ha “buscado personas que tengan la capacidad técnica” de liderar las diversas carteras ministeriales.

En desarrollo