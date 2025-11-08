Las iniciativas beneficiarán a familias de ocho regiones y buscan cerrar brechas estructurales en el acceso a agua segura y en el adecuado tratamiento de aguas residuales. Foto: MEF.
Redacción Gestión
El Gobierno apuesta por un nuevo impulso a la en el país. A julio de 2026, el , a través de ProInversión, proyecta adjudicar ocho proyectos mediante , con una inversión conjunta estimada en US$ 2,529 millones.

Las iniciativas beneficiarán a familias de ocho regiones: Madre de Dios, Cajamarca, Lima, San Martín, Moquegua (Ilo), La Libertad (Trujillo), Junín (Huancayo) y Cusco, y buscan cerrar brechas estructurales en el acceso a agua segura y en el adecuado tratamiento de aguas residuales.

La ministra de Economía y Finanzas, , destacó que la cartera priorizará que aseguren no solo la construcción, sino también la operación continua y el mantenimiento de las obras.

“Cuando apostamos por no solo estamos asegurando la ejecución de grandes obras, sino también su operación y mantenimiento con estándares de calidad. Eso significa servicios sostenibles, continuidad en el tiempo y un uso eficiente de los recursos públicos. Cada proyecto bien estructurado se traduce en salud, productividad y desarrollo para las familias peruanas”, señaló.

Proyectos estratégicos en ocho regiones

Entre las iniciativas próximas a adjudicarse destaca la , que con una inversión y gastos operativos proyectados en US$ 150 millones para los primeros diez años, beneficiará a más de 197 mil habitantes de Madre de Dios. La concesión será por 23 años y permitirá mejorar la calidad del agua y las condiciones ambientales en la Amazonía.

Otro proyecto emblemático es Obras de Cabecera y Conducción para Lima (fase 1), que requerirá US$ 696 millones y garantizará seguridad hídrica para más de 1.5 millones de personas de Lima Este y Lima Sur. Su concesión será por 30 años y se convertirá en una de las infraestructuras más relevantes para reforzar el abastecimiento de la capital.

En Cajamarca, la PTAR Cajamarca (US$ 115 millones) está diseñada para mejorar el tratamiento de aguas residuales en beneficio de 365 mil personas, contribuyendo a proteger las fuentes de agua y reducir riesgos sanitarios. En San Martín, las PTAR Tarapoto y San José de Sisa suman una inversión de US$ 215 millones y beneficiarán a 276 mil habitantes.

Para la sierra central, la PTAR Huancayo (US$ 410 millones) apunta a mejorar la salud y el ambiente de 570 mil ciudadanos al reducir enfermedades asociadas al agua no tratada. En , el proyecto de desalinización de agua de mar para Ilo (US$ 174 millones) suministrará agua potable a 133 mil personas, fortaleciendo la seguridad hídrica en la zona costera del sur.

La PTAR Trujillo, con una inversión estimada en US$ 670 millones, proyecta beneficiar a 852 mil habitantes mediante la implementación de tres modernas plantas de tratamiento. Finalmente, la PTAR Cañete (US$ 144 millones) permitirá mejorar el acceso a agua segura para 234 mil residentes de Lima provincias.

