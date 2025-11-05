La inversión planteada por Quilla Resources apunta a una operación más eficiente y sostenible en la unidad minera Chapi (Moquegua). Foto: Andina.
Karen Guardia Quispe
Minera Pampa de Cobre, propiedad de la canadiense Quilla Resources, planea invertir más de US$ 18 millones en su mina de cobre Chapi (Moquegua). Dicha inversión está en línea con lo anunciado a inicios de año por la compañía, que adelantó su plan para reactivar esta mina -inactiva desde 2012- durante la primera mitad de 2026. ¿Qué proyectos prevé ejecutar?

