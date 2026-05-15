Ayer, el JNE y la ONPE anunciaron que la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta será este domingo 17. En los hechos, postergan el acto en dos días, pues el compromiso inicial era el 15 de mayo. No se sabe si es porque no tienen todavía todo listo o porque quieren darle relevancia dominguera al acto.

¿Cuál será la posición del exalcalde de Lima y de los electores de Renovación Popular para esta segunda vuelta y durante el próximo Congreso?

Lo cierto es que, a partir de ese momento, solo quedarán 20 días hasta la segunda vuelta del 7 de junio y apenas 17 días para la campaña electoral y la difusión de encuestas. Además, en ese breve lapso tendrán que realizarse debates y todo tipo de movidas políticas para intentar ganar la Presidencia.

Con este anuncio se cierra, además, el capítulo de los reclamos de Renovación Popular. Porque ambos organismos electorales están diciendo que todo sigue su curso normal, que no se postergará la proclamación de resultados y que cualquier esfuerzo adicional (auditoría, peritaje o reclamo ante cualquier otra instancia) podrá seguir su curso paralelo, pero no detendrá el proceso electoral..

En realidad, como siempre lo hemos sostenido, la población y el sector político, menos un sector de Renovación Popular, ya asumió que la segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El anuncio oficial será solo una formalidad.

En esa línea, y dando por hecho que la suerte estaba ya echada para Rafael López Aliaga, ha habido mucho interés en tratar de saber qué candidatos o que partidos harán alianza o apoyarán a la candidata fujimorista o al postulante “castillista”. Jorge Nieto ha sido uno de los más consultados al respecto, y también de los más “cortejados” por quienes pasarán a la segunda vuelta, asumiendo que su “voto” y/o su foto serán determinantes.

Es más, se hacen cálculos y se suman porcentajes de unos y otros como si se tratara de fichas que pueden trasladarse de acá para allá por la sola voluntad, orden o sugerencia del candidato o candidata por quien se votó en la primera vuelta. Y eso no será así. Como tampoco puede asumirse, desde ahora, que los bloques del próximo Senado serán la suma de los elegidos de X o de Y.

Las épocas en las que los líderes de los partidos políticos o los candidatos podían decirle a su electorado o a sus congresistas por quién votar ya se acabaron. Hoy, ni siquiera los líderes de los partidos pueden decirles a los congresistas de sus propias bancadas por quién o en qué dirección votar.

Primero, porque los verdaderos líderes políticos que eran admirados y seguidos por las masas con plena conciencia y coincidencia de pensamiento y acción, se convirtieron en una especie en extinción. Ahora muchos “líderes” se convierten en memes o abandonan el barco apenas pierden.

Segundo, porque casi todos los partidos políticos dejaron de ser esas instituciones en las que la jerarquía, la doctrina, la ideología y los acuerdos de la comisión política se convertían en guías de seguimiento disciplinado. Ahora son cascarones y/o “vientres de alquiler” en los que figura quien candidatea, pero manda el dueño del partido.

Tercero, porque los electores ya no son fieles seguidores del pensamiento y la ideología, de los colores políticos, o de la acción política de los líderes a quienes casi se le rendía culto. Ahora los electores tienen otro tipo de influencias.

Y, finalmente, porque la población ya no cree en la política ni en los políticos.

Veamos algunos casos.

El Apra y el PPC confiaban en que resurgiría la militancia o la simpatía de los “compañeros” y de los socialcristianos, y en que podrían, al menos, pasar la valla. Pero no fue así: el resultado fue catastrófico. Como tampoco les sirvió a APP, Podemos o Somos Perú tener tantos militantes inscritos, ni plata o “influencers” como cancha, porque al final ni siquiera sus propios militantes votaron por ellos.

Marisol Pérez Tello anuncia que no votará por ninguno de los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta e, inmediatamente después, su partido, Primero la Gente, anuncia oficialmente (a través de un comunicado) que apoyará a Roberto Sánchez. En esta situación, es legítimo preguntarse: ¿qué camino seguirán los electores que apostaron por ellos en la primera vuelta ante una posición tan contradictoria?

Carlos Álvarez tomo una posición luego de la segunda vuelta, y el dueño del partido salió inmediatamente a corregirle la plana.

¿Cuántos militantes y simpatizantes de Rafael López Aliaga todavía lo apoyan sin dudar en este reclamo?, ¿Cuál será la posición del exalcalde de Lima y de los electores de Renovación Popular para esta segunda vuelta y durante el próximo Congreso?

¿Qué dirían los electores de Jorge Nieto si él apoya a Keiko Fujimori o a Roberto Sánchez? ¿Cómo les caería si él se toma una foto con cualquiera de ellos? ¿Lo seguirían todos? ¿Los senadores y diputados electos seguirán a Nieto a pie juntillas en uno u otro sentido?

Nadie niega que la voz de los candidatos puede tener alguna influencia, pero no nos engañemos, no van a poder orientar el voto en un sentido o en el otro; no van a poder manejar, salvo el fujimorismo, a las bancadas con disciplina y rigor.

Y ponemos un solo caso: ¿Cómo votarán los nuevos diputados y senadores frente a un nuevo proyecto de ampliación del Reinfo? Pagamos por ver.

SOBRE EL AUTOR Enrique Castillo

Enrique Castillo es periodista.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.