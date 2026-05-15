Empresas en consorcios podrían asumir toda la deuda tributaria aunque tengan participación menor | Foto: MEF/ Referencial.
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Los consorcios son una figura común entre empresas que se unen para ejecutar obras o proyectos, especialmente con el Estado.

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