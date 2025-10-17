El ferrocarril Lima-Ica se extenderá desde Villa el Salvador hasta Ica a lo largo de 280 km y tendrá 15 estaciones. (Foto: MTC)
Ricardo Guerra Vásquez
Uno de los proyectos que más expectativa ha generado en el Perú es la ejecución del tren Lima-Ica, con un trayecto de 280 kilómetros y un escenario de hasta 5.8 millones de personas beneficiadas. Su mecanismo de desarrollo será el de Gobierno a Gobierno (G2G).

