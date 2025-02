El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, resaltó que el ministerio impulsa la ejecución de siete grandes proyectos ferroviarios con una inversión cercana los US$ 43,000 millones. El objetivo es modernizar y optimizar el transporte de pasajeros y mercancías en todo el territorio nacional.

La cartera de proyectos incluye el Ferrocarril Lima-Ica, con una inversión aproximada de US$ 6,500 millones. Este proyecto, que cuenta con viabilidad, se ejecutará bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G).

Hasta el momento, 11 países han manifestado su interés en integrar la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), que brindará asistencia técnica para su desarrollo.

Con un trayecto de 280 km, que se extiende desde el distrito de Villa El Salvador, en Lima, hasta la provincia de Ica, este ferrocarril reducirá el tiempo de traslado entre ambas ciudades de 4 horas a solo 2.5 horas. Además, alcanzará velocidades de hasta 100 km/h para trenes de mercancías y 200 km/h para trenes de pasajeros.

Asimismo, el Ferrocarril San Juan de Marcona-Andahuaylas demandará una inversión de US$ 8,200 millones. Este proyecto, que ya cuenta con viabilidad, tiene una extensión de 560 km y recorrerá las regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, beneficiando a más de 4 millones de personas.

Otro proyecto, en fase de elaboración del perfil, es el Ferrocarril Lima-Barranca, cuya inversión se estima en US$ 4,400 millones.

Con una extensión de 246 km, este ferrocarril atravesará diversas localidades del corredor costero entre Lima y Barranca, incluyendo Ancón, Chancay, Huaral, Huacho y Supe, que beneficiará a un total de 4.5 millones de personas.

Dentro del paquete de proyectos también se encuentran el Ferrocarril Hidroeléctrica-Quillabamba, con una inversión de US$ 561 millones; el Ferrocarril Barranca-Trujillo, con US$ 5000 millones; el Ferrocarril Cajamarca-Lambayeque, con US$ 4,900 millones; y el Ferrocarril Chancay-Pucallpa, con US$ 14,300 millones.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia del sector para reducir la brecha de infraestructura ferroviaria en el país, incorporando más de 2,800 km de infraestructura ferroviaria a los casi 2,000 km existentes, indicó el MTC.

