Este miércoles, durante el Consejo de Ministros, Raúl Pérez Reyes, titular del MTC, presentó un balance sobre los proyectos ferroviarios y cómo estos seguirán fortaleciendo la economía del país. En ese sentido, se refirió a la viabilidad del tren de Andahuaylas a Marcona, el cual impulsará la extracción de hierro en el país.

“El proyecto de Andahuaylas a Marcona, es un tren que va a tener transporte de personas, pero que la principal utilización va a ser la carga minera. Es un tren que va a sacar esa carga que hoy existe, pero que además cuando el tren esté operativo ayudará a que aparezcan otros proyectos mineros”, sostuvo.

“Esto enfocado en el hierro, que hoy en día, no es tan factible su extracción porque no es tan viable trasladarlo a través de carretera. Este tren ayudará a viabilizar esos proyectos, con lo cual no solo habrá inversión en el transporte ferroviario, sino inversión en minería de hierro que tanto se necesita a nivel mundial”, expresó.

Tren Lima - Ica y Andahuaylas - Marcona

Otra obra que ayudará al traslado de las personas será el tren de Lima - Cañete. “Ya se aprobó hace una semana y media la viabilidad de la línea ferroviaria del tren De Lima a Ica. Son proyectos muy importantes que van a ayudar a mejorar en tránsito de Lima a Ica”; mencionó.

Perú impulsa en China cartera de proyectos ferroviarios por más de US$31 000 millones. (Foto: MTC)

LEA TAMBIÉN: Andahuaylas es la única ciudad donde no llegan dosis de vacuna bivalente por bloqueos

“Es un tren pensando para el transporte de las personas, sobre todo en el tramo Lima Cañete, sobre todo en el tramo Lima Cañete, porque es un tren de cercanía para los que viven en los suburbios de la ciudad de Lima como Punta Hermosa, Punta Negra, Mala e incluso Cañete”, agregó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.