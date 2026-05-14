Holdings extranjeras: los tres casos en que SUNAT descarta una transferencia gravada. (Fuente: El Peruano)
Holdings extranjeras: los tres casos en que SUNAT descarta una transferencia gravada. (Fuente: El Peruano)
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Gerardo Rosales Diaz
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En un contexto donde la Sunat viene reforzando el control sobre operaciones internacionales vinculadas a empresas peruanas, la entidad publicó tres informes que precisan cómo debe interpretarse el concepto de transferencia de acciones para efectos del Impuesto a la Renta.

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