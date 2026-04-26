Se conocen también los nombres de los funcionarios que asistirán, en nombre de la Sunat, a la 60ª Asamblea General del CIAT. Foto: Sunat.
Se conocen también los nombres de los funcionarios que asistirán, en nombre de la Sunat, a la 60ª Asamblea General del CIAT. Foto: Sunat.
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Redacción Gestión
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que dos funcionarios de su equipo viajarán a Punta Cana, para asistir a una cumbre tributaria el próximo mes.

El CIAT es un organismo internacional público, sin fines de lucro, que tiene como misión apoyar la modernización, fortalecimiento, cooperación técnica y estudios especializados de las administraciones tributarias de sus países miembros.

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La entidad aclaró que tomarán nota de las estrategias y herramientas para la mejora del cumplimiento tributario, los servicios electrónicos de punta, la infraestructura, las capacidades y los desafíos para la transformación digital.

Esto permitiría a la Sunat “cumplir con la agenda de modernización e identificar mejores prácticas internacionales que fortalezcan la capacidad de control, recaudación y atención al contribuyente en un entorno digital más exigente”.

Se conocen también los nombres de los funcionarios que asistirán, en nombre de la Sunat, a la 60ª Asamblea General del CIAT. Ambos tendrán US$ 3,010 de viáticos y sus pasajes costarán US$ 2,031.45 al Estado peruano.

Estos son los servidores Germán Antonio Macavilca Figueroa y William Antonio Lazaro Cabello, Jefe de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales e Intendente de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, respectivamente. Ambos tendrán que remitir un informe de los resultados de su viaje a la Sunat en los 15 días calendario posteriores a su retorno.

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