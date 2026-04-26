La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que dos funcionarios de su equipo viajarán a Punta Cana, para asistir a una cumbre tributaria el próximo mes.

Se trata de la 60ª Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que se realizará del 11 al 15 de mayo del 2026, en República Dominicana. Según la Sunat, este es “uno de los espacios más relevantes para el diálogo y la cooperación entre las administraciones tributarias de los países”.

El CIAT es un organismo internacional público, sin fines de lucro, que tiene como misión apoyar la modernización, fortalecimiento, cooperación técnica y estudios especializados de las administraciones tributarias de sus países miembros.

Según resaltó la Sunat en su Resolución de Superintendencia N° 000072-2026/SUNAT, su interés particular de asistir se debe al tema central: “Transformación digital de las administraciones tributarias”.

La entidad aclaró que tomarán nota de las estrategias y herramientas para la mejora del cumplimiento tributario, los servicios electrónicos de punta, la infraestructura, las capacidades y los desafíos para la transformación digital.

Esto permitiría a la Sunat “cumplir con la agenda de modernización e identificar mejores prácticas internacionales que fortalezcan la capacidad de control, recaudación y atención al contribuyente en un entorno digital más exigente”.

Se conocen también los nombres de los funcionarios que asistirán, en nombre de la Sunat, a la 60ª Asamblea General del CIAT. Ambos tendrán US$ 3,010 de viáticos y sus pasajes costarán US$ 2,031.45 al Estado peruano.

Estos son los servidores Germán Antonio Macavilca Figueroa y William Antonio Lazaro Cabello, Jefe de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales e Intendente de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, respectivamente. Ambos tendrán que remitir un informe de los resultados de su viaje a la Sunat en los 15 días calendario posteriores a su retorno.