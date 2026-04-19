CIBERSEGURIDAD | Ten siempre en cuenta los datos que estás ingresando para la compra y que solo sean los necesarios. (Foto: Karolina Kaboompics / Pexels)
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Gerardo Rosales Diaz
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Hoy, muchas ventas ya no se hacen en una tienda, sino por internet, a través de páginas web, aplicativos o plataformas digitales. Sin embargo, la forma en que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fiscaliza estos negocios todavía estaba pensada, en gran medida, para operaciones presenciales, como visitas a locales o compras físicas.

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