La Sunat realizará el tercer y cuarto remate de bienes embargados el 28 y 30 de abril, respectivamente, en Lima.

Son 91 bienes inmuebles valorados en S/ 40 millones 417,575 y un bien mueble (ómnibus) por S/ 137,740. Estos pertenecían a contribuyentes que no asumieron sus deudas tributarias.

Dentro de los inmuebles destacan tres casas ubicadas en los distritos de Comas, San Bartolo y Santiago de Surco; un departamento en Miraflores, una oficina en La Victoria y un edificio en Villa El Salvador.

También se rematarán 7 centros comerciales ubicados en el Cercado de Lima, La Victoria y San Vicente de Cañete. Además, se rematarán 3 terrenos agrícolas, de los cuales 12 se ubican en Salas (Ica) y uno en Sunampe (Chincha). También se rematarán 9 terrenos rurales en Guadalupe (Ica) y un terreno industrial en Ventanilla.

La inscripción y participación en los remates es totalmente gratuita. Foto: Sunat

También hay 9 terrenos en Asia, Ate, Lurín, Pachacámac, Paracas (Ica), Puente Piedra y San Juan de Lurigancho; y 15 estacionamientos en Miraflores, San Isidro, Surco y Surquillo; 30 depósitos en Asia, Breña, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Martín de Porres, San Miguel y Surco, entre otros.

La Sunat aclaró que los interesados en participar en el remate solo deberán presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica.