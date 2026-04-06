La recaudación tributaria en Perú sumó casi S/ 47,000 millones en los tres primeros meses del 2026 , según la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Es decir, en el verano mantuvo su tendencia creciente. ¿Qué sostiene este resultado?

En detalle, a marzo, los ingresos tributarios fueron exactamente S/ 46,942 millones, lo que significó un incremento de 6.8%. El grueso se explica por el Impuesto a la Renta (IR): durante el verano, se recaudó S/ 23,076 millones, una expansión de 14.3% comparado con similar periodo del 2025.

La recaudación del IR de tercera categoría, es decir, el que pagan las empresas, llegó a S/ 11,350 millones, un incremento de 24.5%. Además, la regularización del IR de personas jurídicas sumó S/ 3,542 millones, un aumento de 6.2%.

Hay que recordar que el movimiento a este nivel responde, en parte, por los altos precios internacionales, sobre todo de los metales, tomando en cuenta que Perú es un país minero.

En tanto, los ingresos provenientes del Impuesto General a las Ventas (IGV) sumaron S/ 25,676 millones, una expansión de 3.1%. En detalle, el IGV interno alcanzó los S/ 16,272 millones entre enero y marzo. Es clave mirar este indicador porque refleja la dinámica de la demanda interna.

Sunat, recaudación a marzo 2026. Fuente: Sunat

Resultado de marzo: cuándo se recaudó ese mes

Los ingresos tributarios del Gobierno central registraron un crecimiento de 11.6% en marzo del 2026, alcanzando los S/ 16,682 millones, según informó Sunat. Con este resultado, la recaudación acumula 22 meses consecutivos de expansión.

El desempeño de marzo responde, en primer lugar, al comportamiento favorable de la actividad económica observado en febrero, que generó obligaciones tributarias que fueron mayoritariamente pagadas en el mes siguiente. De acuerdo con la Sunat, el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido alrededor de 2.8%, mientras que la demanda interna lo hizo en 4.3%. A ello se suma el incremento de 19.7% en las importaciones, lo que incidió directamente en la recaudación vinculada al comercio exterior.

Otro factor determinante fue el inicio de la campaña de regularización anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que comenzó el 26 de marzo. Este proceso, especialmente relevante en sectores como la minería, reflejó mayores utilidades empresariales y contribuyó a elevar los ingresos fiscales del periodo.

En línea con ello, el incremento en las cotizaciones internacionales de metales como el cobre y el oro también fortaleció la base imponible de las empresas vinculadas a estas actividades, impactando positivamente en los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. A esto se suman las acciones de control y cierre de brechas tributarias implementadas por la Sunat, que permitieron recuperar obligaciones pendientes y reforzar la recaudación.

Uno de los factores determinantes fue el inicio de la campaña de regularización anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Foto: Pixabay.

Tributos en marzo: ¿cómo le fue al IR y al IGV?

A nivel de tributos, el IR fue el principal motor del crecimiento. En marzo se recaudaron S/ 9,618 millones por este concepto, lo que representa un incremento de 17.1% respecto al mismo mes del 2025.

Destacaron los mayores ingresos por regularización (15.9%) y por pagos a cuenta de tercera categoría (23.8%), así como el crecimiento en rentas de primera, quinta y de no domiciliados. En contraste, se registraron ligeras caídas en la recaudación de segunda y cuarta categoría.

Por su parte, el IGV alcanzó una recaudación de S/ 8,300 millones, con un crecimiento de 8.7%. El IGV interno creció 13.3%, impulsado por la dinámica económica y los pagos asociados a servicios digitales, mientras que el IGV a las importaciones aumentó 2.7%, en línea con el mayor volumen de comercio exterior.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) también mostró un desempeño positivo, con una recaudación de S/ 950 millones y un crecimiento de 24.0%. Este resultado estuvo influenciado por mayores pagos en combustibles y por el impacto del impuesto aplicado a juegos y apuestas deportivas a distancia.

Sunat. Foto: Andina.

Los factores que impactan negativamente

La Sunat también identificó factores que moderaron el crecimiento en marzo. Entre ellos, la caída del tipo de cambio en 5.8% respecto a marzo del año anterior, que afectó la recaudación asociada a importaciones y exportaciones.

Algunas medidas normativas, como el fraccionamiento especial de deudas tributarias, la libre disposición de fondos de detracciones para MYPE y la extensión de la tasa reducida del IGV para ciertos sectores, generaron un impacto negativo en los ingresos fiscales.

Finalmente, las devoluciones de impuestos ascendieron a S/ 3,353 millones, lo que representa un incremento de 22.0% en comparación con el mismo mes del 2025, reflejando tanto el dinamismo económico como la ejecución de políticas de devolución por parte de la administración tributaria.