Imagen referencial elaborada con IA. Fuente: Chatgpt.
Imagen referencial elaborada con IA. Fuente: Chatgpt.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Una preocupación en los condominios es que la Sunat en algún momento fiscalice los ingresos del propietario que ejerce la función de tesorero, el cual está a cargo de la recaudación de las cuotas mensuales de mantenimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Áreas comunes en condominios: riesgos legales por apropiarse o modificar espacios
¿Libro de Reclamaciones en condominios? La exigencia que analiza Indecopi
Dos millones en Lima quedarían sin casa si hay terremoto: qué pasaría en condominios
Cocheras en condominios, ¿pueden también ser usadas como depósitos?
Condominios: medidas recomendadas para reducir la morosidad en el pago del mantenimiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.