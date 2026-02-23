Las Juntas de Propietarios deben revisar el reglamento interno inicial que inscribió la inmobiliaria, pues a veces no consideran la obligación de pago de deudas para el comprador de un inmueble (foto: iStock)
Las Juntas de Propietarios deben revisar el reglamento interno inicial que inscribió la inmobiliaria, pues a veces no consideran la obligación de pago de deudas para el comprador de un inmueble (foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Un problema en los condominios se da cuando el nuevo propietario de un departamento se niega a asumir la deuda por mantenimiento que dejó el anterior propietario de ese inmueble, ya sea de cuotas ordinarias o extraordinarias, ¿el nuevo propietario está obligado a pagar esta deuda? ¿Qué precauciones debe tomar la Junta de Propietarios de un condominio?

TE PUEDE INTERESAR

¿Libro de Reclamaciones en condominios? La exigencia que analiza Indecopi
Cocheras en condominios, ¿pueden también ser usadas como depósitos?
Perú promoverá la construcción de condominios destinados al alquiler de viviendas
Más condominios de playa: La mira de Realty Inmobiliaria en el sur ¿y Centroamérica?
Condominios: medidas recomendadas para reducir la morosidad en el pago del mantenimiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.