La legislación peruana define las áreas comunes como los espacios, bienes y servicios destinados al uso y disfrute de todos los propietarios de un condominio. Foto: GEC.
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Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En los edificios y condominios, las áreas comunes como jardines, patios, escaleras o pasajes no solo forman parte del paisaje del inmueble, sino que también están sujetas a normas legales específicas que buscan garantizar el uso equitativo y la convivencia entre vecinos. Sin embargo, la falta de conocimiento o acuerdos claros puede generar conflictos que van desde disputas verbales hasta procesos judiciales.

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