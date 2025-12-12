Este 17 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará un nuevo remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán, en plena campaña navideña, 38 bienes inmuebles valorizados en S/ 57′668,625.

Entre los bienes que se rematarán destacan dos casas ubicadas en los distritos de San Miguel y Surco; un departamento en San Borja, así como tres oficinas en el Cercado de Lima; cuatro locales comerciales en el Cercado de Lima, Surco, Jesús María y San Isidro; nueve terrenos de un condominio en el distrito de Guadalupe en Ica, un terreno agrícola en San Andres en Pisco y un terreno agrícola en Calango (Cañete).

También se subastarán tres terrenos ubicados en Sunampe (Chincha), un terreno ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo (Ica) y tres terrenos de los distritos de Villa el Salvador, San Juan de Lurigancho y Ventanilla.

Por último, los postores podrán adquirir tres estacionamientos, dos ubicados en San Borja y uno en Surco; tres depósitos en Surco y un local de servicios higiénicos en Miraflores, que podrían representar oportunidades de negocio para algunos emprendedores.

Participación

Para participar en el remate solo se debe presentar el DNI. La subasta se efectuará considerando la modalidad de sobre cerrado, que permite a los presentar las propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta, teniendo en cuenta que debe cumplir con los requisitos establecidos para el proceso.

Los interesados en participar del remate tendrán que acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas que se pueden revisar en https://rematestributarios.sunat.gob.pe/.

El registro y participación en los remates es totalmente gratuita.