En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según informó su Comando Central.

“Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes”, aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Medio Oriente.

de cohetes.

LEA TAMBIÉN: Trump enfría expectativas de pacto rápido con Irán y mantiene presión sobre Teherán

Estos ataques ponen en peligro un alto el fuego,

Asimismo, estas acciones se realizaron paralelamente cuando los principales negociadores iraníes llegaron a Catar para mantener conversaciones con el objetivo de poner fin a la guerra.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. descarta pacto exprés con Irán y apuesta por negociación técnica

Las esperanzas de llegar a un arreglo sufrieron otro revés cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió más temprano “aplastar” a Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en Líbano. La república islámica ha exigido que cualquier acuerdo de paz se extienda a su aliado.

entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos para ser destruido.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que Irán “nunca tendrá armas nucleares” y que la guerra “se resolverá pronto”

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable”, precisó.

Tras semanas de estancamiento, las negociaciones parecían haber salido del punto muerto en las últimas 48 horas.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué pasará con el envío de remesas tras la nueva orden firmada por Donald Trump en EE. UU.?

Asimismo, una delegación iraní, que incluye al negociador principal, el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; al canciller Abás Araqchi y al gobernador del Banco Central, llegó a la capital catarí, Doha, en una primera visita de este tipo desde los ataques de represalia que la república islámica lanzó contra sus vecinos del Golfo.

Horas antes,

Elaborado con información de AFP.

Una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, el 6 de mayo de 2026. (AFP)
Una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, el 6 de mayo de 2026. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Precios del carbón suben tras desastre en mina de China; acciones se disparan
Irán reconoce avances en negociaciones con EE.UU. pero dice que acuerdo no es inminente
Lo que sabemos y no sabemos del acuerdo incipiente para poner fin a la guerra de Irán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.