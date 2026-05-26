Estados Unidos atacó bases de misiles en el sur de Irán, así como embarcaciones que intentaban colocar minas, según informó su Comando Central.

“Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes”, aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Medio Oriente.

El funcionario no dio detalles sobre los bombardeos y se limitó a decir que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes.

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Estos ataques ponen en peligro un alto el fuego, el cual se encuentra debilitado y los cuales se producen en un momento crítico en el que Washington y Teherán intentaban reanudar sus contactos para alcanzar un acuerdo de paz.

Asimismo, estas acciones se realizaron paralelamente cuando los principales negociadores iraníes llegaron a Catar para mantener conversaciones con el objetivo de poner fin a la guerra.

Las esperanzas de llegar a un arreglo sufrieron otro revés cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió más temprano “aplastar” a Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en Líbano. La república islámica ha exigido que cualquier acuerdo de paz se extienda a su aliado.

El presidente Donald Trump, en este contexto, señaló en redes sociales que espera que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos para ser destruido.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable”, precisó.

Tras semanas de estancamiento, las negociaciones parecían haber salido del punto muerto en las últimas 48 horas.

Asimismo, una delegación iraní, que incluye al negociador principal, el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; al canciller Abás Araqchi y al gobernador del Banco Central, llegó a la capital catarí, Doha, en una primera visita de este tipo desde los ataques de represalia que la república islámica lanzó contra sus vecinos del Golfo.

Horas antes, Trump también había endurecido las condiciones para llegar a un pacto al exigir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Egipto, Turquía, Baréin y Jordania que firmaran los Acuerdos de Abraham.

Elaborado con información de AFP.