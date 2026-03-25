Recaudar de manera sostenible es un desafío central para el Estado y requiere un equilibrio entre asistencia, facilitación y predictibilidad. Promover el cumplimiento voluntario, en una economía diversa como la peruana, es fundamental para fortalecer la confianza en el sistema tributario y ampliar la base de contribuyentes.

Sin embargo, cuando estos esfuerzos no son suficientes, es indispensable reforzar el control y la fiscalización. Persisten brechas significativas de incumplimiento, especialmente en el Impuesto a la Renta (IR), con niveles cercanos al 53%, y en el IGV, con 34%. Reducirlas es clave para asegurar equidad, competencia leal y sostenibilidad fiscal.

En un país que demanda transparencia, el uso de “facturas falsas” para obtener ventajas tributarias indebidas se convierte en una amenaza a la competencia leal y las finanzas públicas.

En un país que demanda transparencia, el uso de “facturas falsas” para obtener ventajas tributarias indebidas se convierte en una amenaza a la competencia leal y las finanzas públicas.

Este fenómeno suele estar asociado a esquemas de operaciones no reales, en las que ciertos contribuyentes utilizan facturas sin sustento, emitidas por terceros, para incrementar artificialmente gastos o créditos fiscales. De esa manera, buscan reducir el pago del IR o del IGV, generando un perjuicio directo a la recaudación y distorsionando las condiciones de competencia en el mercado.

Utilizando analítica avanzada, inteligencia artificial y modelos predictivos, la Sunat detectó redes de estos proveedores ficticios que operaban exclusivamente para emitir comprobantes de pago sin sustento y calificó a 78 contribuyentes como Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), por haber emitido más de 455 mil comprobantes de pago a más de 57 mil clientes, generando créditos fiscales y gastos tributarios por más de S/ 3,195 millones. Estos montos no pueden ser utilizados para efectos del crédito fiscal del IGV ni para sustentar costos o gastos en el Impuesto a la Renta.

Objetivamente, se identificaron empresas que no registraban trabajadores, activos ni locales adecuados para desarrollar las actividades que facturaban. En otros casos, el domicilio fiscal correspondía a direcciones inexistentes o inmuebles que no guardaban relación con la magnitud de las operaciones declaradas. Incluso se identificaron contribuyentes que emitían comprobantes por montos millonarios sin registrar movimientos financieros consistentes con dichas operaciones.

El avance de la facturación electrónica y el análisis de información permiten examinar millones de comprobantes de pago, identificar patrones de riesgo y cruzar datos provenientes de distintas fuentes, lo que facilita detectar inconsistencias que antes pasaban desapercibidas.

Estas prácticas tienen graves consecuencias tributarias y penales. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años contra el responsable de una empresa por utilizar facturas falsas y obtener crédito fiscal, gracias a la información detectada por la administración tributaria.

Cerrar el paso a las facturas sin sustento fortalece una economía formal y competitiva, y protege la recaudación tributaria del Estado. También reduce riesgos en las relaciones comerciales y protege a los contribuyentes que actúan correctamente de ser perjudicados por estas malas prácticas. No olvidemos que la integridad tributaria es un bien público que beneficia a todos los peruanos.

Javier Franco Castillo es Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat.