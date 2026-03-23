Ignacio Yarur, presidente de BCI Group, anuncia creación de nueva sociedad.
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Omar Manrique
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Al cierre del 2025, BCI Perú reportó utilidades por US$ 37.4 millones, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ¿qué planes tiene ahora?

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