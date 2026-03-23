El año pasado, el banco cuadruplicó prácticamente las ganancias del 2024, luego de un 2023 y un 2022, sus primeros dos años de operación, con pérdidas anuales.

En entrevista exclusiva con Gestión, el presidente de BCI Group, Ignacio Yarur, explica los ambiciosos planes de la compañía chilena y la decisión corporativa de crear una nueva matriz.

¿Qué podría significar para Perú y Chile que la guerra en Irán se extienda por sus derivaciones en el precio del petróleo (siendo ambos países importadores netos de crudo)?

Cuando BCI decidió invertir en Perú, también había un montón de interrogantes. Pero se tenía la certeza de que nuestra propuesta le iba a hacer sentido a muchos clientes, y el tiempo nos ha dado la razón (a quienes dirigimos la entidad).

¿Podrían ralentizarse las perspectivas que tienen?

Las proyecciones de crecimiento para los próximos años, que es triplicar nuestro negocio en Perú, siguen plenamente vigentes, independientemente de que hoy día el mundo se encuentre sumido en un conflicto.

BCI Perú tiene US$ 1,500 millones en colocaciones de préstamos, ¿cómo pasará a US$ 4,500 millones?

Para eso lógicamente se debe invertir, y no solamente en los (principales) productos que ya ofrece el banco, sino en finanzas corporativas y de estructuración, que el año pasado originaron ya créditos por US$ 600 millones, solo en el mercado peruano.

¿Qué otras inversiones realizarán?

Se ampliarán capacidades de tesorería en el exterior. Todas las plataformas tecnológicas que en Chile posicionan a BCI dentro de la banca comercial, están también llegando a Perú. Entre ellas, 360 Connect. Todas las plataformas de confirming también están entrando al mercado peruano. (El banco invertirá) en tecnología, en talento, en nuevos equipos y en todo lo que sea necesario para poder aumentar la participación en el mercado.

¿Prevé la contratación de más talento o fuerza laboral en estos días?

Sí

¿De qué orden más o menos? ¿En qué porcentaje?

Por lo menos, el banco va a duplicar la oferta de productos y también la dotación (de trabajadores) en los próximos tres años. Hoy 90 empleados laboran en la entidad.

Decisiones. BCI espera contratar más personal estos días. (Foto: iStock)

Segmentos

El objetivo es ambicioso, ¿la empresa va a agregar algún otro segmento dentro de su cartera de clientes o reforzar algún nicho en el que ya opera?

Como banco, estamos muy cómodos en el segmento que ingresamos (corporativo). Sin perjuicio de eso, pienso que se pueden incorporar muchos más productos y servicios.

¿Ya están trabajando en ampliar su oferta?

Aún no hemos desplegado esa oferta de valor de forma completa para incorporar de manera mucho más decidida a nuestros clientes peruanos a la plataforma internacional que BCI ha construido en los Estados Unidos. Pero si la pregunta es, ¿vamos a entrar en el segmento retail? No, la respuesta es no.

BCI Perú atiende a clientes corporativos. (Imagen: Andina)

Nueva sociedad matriz

Planean crear una nueva entidad...

Se decidió crear una sociedad matriz que se llama BCI Group. Va a ser una sociedad chilena, abierta a la bolsa. Va a tener dos principales activos: BCI Chile y BCI Perú. Por otro lado, Citi National Bank de Florida, se va a separar de BCI Chile y pasará a ser una filial de BCI Group. Esta sociedad permitirá además liberar capital que podrá destinarse a la expansión en el mercado chileno y peruano.

¿A qué responde la operación?

Lo hacemos por varias razones. La primera es que va a permitir aprovechar mucho mejor el capital utilizado fuera de Chile porque cada dólar prestado en los Estados Unidos cuesta mucho en términos de capital en Chile.

¿Cuál es su participación en Estados Unidos?

La regulación chilena impide tener invertido en un solo país (extranjero) más del 40% del patrimonio efectivo. Hoy día BCI no está en límite en EE.UU., sino más cerca del 30%, pero dado el crecimiento que está teniendo el banco en La Florida, la empresa no quiere en 3 años más enfrentar un problema que impida seguir la expansión.

¿Cómo será el proceso de constitución de Citi National Bank de Florida?

Lo que viene ahora, es la constitución de la sociedad holding. Luego, se solicitará una autorización para listar en la bolsa de Santiago y para que el regulador estadounidense permita que BCI Group se transforme en una banking holding company, que es una empresa que está sujeta no solo al regulador chileno, sino también al supervisor de EE.UU. Eso espero que suceda dentro de los próximos 3 meses.

¿Cuál sería el siguiente paso?

Posteriormente, se va a lanzar una OPA (oferta pública de adquisición) por las acciones que puedan poseer todos los inversionistas minoritarios, de manera que BCI Group pase a ser el único o prácticamente el único accionista de BCI Chile.

Perspectiva

BCI asegura que la economía peruana ha demostrado ser resiliente a ese tipo de incertidumbre, y asevera que su apuesta en el país es a largo plazo. En ese sentido, destacó el potencial del país, particularmente, en minería, producción de alimentos y energías limpias.