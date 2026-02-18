“Vamos a tener como cinco o seis puertos de calidad que van a requerir muchos medios para ejecutar”, mencionó en entrevista exclusiva con Gestión, en la que también abordó la situación de las compañías.

¿Cómo está el rating de las empresas peruanas?

Nosotros pensamos que la próxima década va a ser muy favorable para toda América Latina, incluyendo el Perú, por supuesto. Eso debe llevar a que los ratings en general se mantengan estables y no vayan a desmejorar.

Entonces, va a haber mucho potencial de nuevas inversiones y, por tanto, un mayor crecimiento en el mercado de valores regional.

El grueso de las empresas peruanas está muy saludable. Es más, vemos que muchas de ellas se están expandiendo internacionalmente, haciendo adquisiciones, y eso es muy positivo.

En el 2025, el número de adquisiciones de empresas no fue tan abultado como en el 2024. ¿Cómo vienen las M&A (fusiones y compras)?

Para este año creo que va a ser interesante.

¿La dinámica será mejor que en el 2025?

Creo que va a haber mucha más dinámica y condiciones muy favorables. Los precios de los minerales están bastante altos. Además, con suerte tendremos gobiernos más proactivos en favorecer que se realicen las inversiones, y eso va a facilitar que el mercado sea más dinámico.

Según bancos, las empresas peruanas están un poco más valorizadas que años atrás. ¿Eso dificultaría estas transacciones?

No, porque las condiciones son favorables y probablemente esos precios podrían seguir creciendo.

El grueso de las empresas peruanas está saludable, según Jasaui. (Imagen: Andina)

Incertidumbre electoral

¿La incertidumbre por el proceso electoral puede afectar estos procesos y la economía?

Una de las cosas que ha ocurrido en el Perú con claridad en el último año es que la economía se ha desmarcado de la política y eso ha ayudado a que el crecimiento sea mejor. Obviamente, si se alinean bien (política y economía), el crecimiento podría ser el doble o el triple.

Yo esperaría que, en esa línea, el proceso electoral sí tenga un pequeño efecto, pero que en el peor de los casos duraría hasta mayo.

¿Su escenario base es que habrá un gobierno alineado a las pautas generales de la economía, como se ha venido manejando?

Quizás mejor alineado. Mira cómo la región está virando hacia gobiernos más proinversión. No esperaría gobiernos que limiten la actividad de la empresa privada.

¿En qué sectores en particular las perspectivas son favorables para las empresas peruanas?

Es muy claro, por ejemplo, como cuando hablamos de minería, o lo que ocurre con la agroindustria.

También hay sectores que destacan y que uno no los tenía en la lista. Es increíble ver la cantidad de industrias, por ejemplo, electromecánicas que están teniendo mucho éxito y que salen del Perú.

Índices

¿A qué otros sectores no tan conocidos les está yendo bien?

Por ejemplo, los explosivos, que tienen mucho que ver con la minería. También la producción de bolas de molienda, calderos y motores. Hoy en día el Perú hasta exporta drones.

¿Qué índices financieros hoy destacan en las empresas?

Depende de las características de cada sector. Pero lo que sí es obvio es el crecimiento notable de las reservas internacionales netas (RIN), es un indicador claro de la capacidad del sector productivo para generar riqueza.

¿Qué sectores son los más vulnerables a riesgos en Perú?

En Perú lo que más nos puede afectar son los eventos naturales, con vaivenes en sectores como la pesquería, que depende del mar.

EE.UU.

Recientemente, PCR ha sido aprobado por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.). ¿Qué se le permitirá?

Hemos estado trabajando para recibir reconocimiento de la SEC para operar en EE.UU. pensando, en primer lugar, en apoyar a nuestros clientes de América Latina en sus emisiones internacionales, globales. El 5 de enero se reunió la comisión y fuimos notificados el 6 de que han aprobado nuestro registro.

Eso quiere decir que a partir del 6 de enero PCR es una de 11 empresas que puede hacer calificaciones para el mercado estadounidense, o lo que la gente dice, “emitir en Wall Street”.

¿Cuándo empezó ese proceso?

Básicamente, la solicitud ha tomado más o menos los últimos seis meses del año (2025).

A partir del 6 de enero PCR es una de 11 empresas que puede hacer calificaciones para el mercado estadounidense. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

¿Qué faltaría para comenzar a calificar emisiones de empresas latinoamericanas en Wall Street?

Ya hemos comenzado. Desde el primer minuto, hemos recibido solicitudes de diferentes clientes para apoyarlos. Todavía no hemos hecho nada público porque no es tan rápido, pero van a comenzar a ver nuestros ratings internacionales en toda América Latina espero que muy pronto. Nuestra actividad se centra en América Latina. Sin embargo, nuestro registro permite atender emisores tanto privados como soberanos en todo el mundo.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.