"Vamos a tener como cinco o seis puertos de calidad", prevé PCR. (Foto: iStock)
"Vamos a tener como cinco o seis puertos de calidad", prevé PCR. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En Perú, lo que más puede afectar a la economía son los eventos climáticos, pero las condiciones son adecuadas para crecer de forma “pareja”, y prueba de ello es el desarrollo de la industria portuaria, afirmó Óscar Jasaui, presidente de Pacific Credit Rating (PCR), calificadora de riesgo, ¿cuál es su perspectiva?

TE PUEDE INTERESAR

BCRP ve excepcionales términos de intercambio: ¿cómo lo sentirán bolsillos de peruanos?
Salta rentabilidad de personas que invierten en oficinas, ¿cuánto se gana?
Empresas aceleran financiación sostenible en 3 años, ¿ESG deja de ser utopía en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.